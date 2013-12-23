رقصة أديبايور الإفريقية تثير اشمئزاز حكم المباراة !

أثارت رقصة مهاجم توتنهام الانجليزي, التوغولي إيمانويل أديبايور, اشمئزاز واندهاش حكم مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورد المهاجم التوغولي بقوة على مديره الفني السابق والمقال من تدريب توتنهام منذ أيام, البرتغالي فيلاش بواش, بقيادة فريقه لانتصار هام خارج قواعده على فريق ساوثهامبتون بإحرازه هدفين من أصل ثلاثة أهداف أحرزها فريقه, وذلك بعد أن قرر المدير الفني المقال من توتنهام انزاله للتدريب سابقا مع فريق "البريمافيرا" للنادي اللندني.

واحتفل أديبايور بهدفه الثاني والثالث لفريقه مع الجماهير المسافرة لمؤازرة "السبيرس" برقصة "إفريقية" خالصة, وهو ما أثار اندهاش واشمئزاز الحكم الانجليزي كريس فوي, الذي كان ذاهبا للمهاجم التوغولي لاستعجال فرحته بالهدف واستكمال المباراة.