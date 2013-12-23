رونالدو: ميسي الأفضل في العالم

قال لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو: "إنه يفضل أن تذهب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2013 للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني على أن تذهب للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني".

وقال رونالدو البرازيلي: "تحليلي يعتمد بشكل أكبر على الناحية الفنية خلال المقارنة بين اللاعبين. هذا المعيار أكثر قوة عندما يكون التصويت على جائزة الكرة الذهبية". ولكنني أرى أن كريستيانو رونالدو وميسي هما أفضل لاعبين في العالم. وفيما بين كريستيانو وميسي، ما زلت أفضل ميسي لأن لديه بعض التفاصيل أكثر من رونالدو في الناحية الفنية".

وأوضح رونالدو "الظاهرة"، في تصريحات إلى برنامج "ميساو 2014" على شبكة "جلوبو" التلفزيونية بالبرازيل، أنه "منبهر للغاية" بميسي.

وأضاف رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية في أعوام 1996 و1997 و2002 ، "أنبهر بميسي في طريقة تعامله مع الكرة خلال انطلاقه بسرعة فائقة مع الاحتفاظ بالكرة قريبة للغاية من قدمه".

ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اسم الفائز بالجائزة خلال حفله السنوي لتوزيع الجوائز والمقرر إقامته في 13 يناير المقبل.

ويتنافس ميسي ورونالدو على الجائزة مع الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ والذي قاد فريقه للفوز بخمسة القاب في عام 2013، حيث توج بايرن بثلاثيته التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) إضافة لفوزه بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وعن مواطنه نيمار دا سيلفا /21 عاما/ الذي انتقل من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني قبل بداية الموسم الحالي، قال رونالدو: "إن نيمار ما زال "متأخرا بخطوات ولكن لديه مشروع ضخم وفرصة هائلة ليكون ضمن المنافسين الثلاثة على الجائزة في المستقبل".

وأضاف "سيصبح نيمار من أفضل اللاعبين في تاريخ البرازيل والعالم. يسير نيمار الآن على الطريق الصحيح. لديه الكاريزما ويتمتع بالتركيز والاحترافية. هذه هي أكثر الأمور التي يحتاجها".