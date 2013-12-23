ريبيري: ماذا عليّ أن أفعل لأحقق الجائزة؟

يعتقد الفرنسي فرانك ريبيري أنه الأحق بجائزة الكرة الذهبية من الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو، لاسيما وأنه اختير لتوه أفضل لاعب في أوروبا بعد حصوله على لقب لاعب العام في فرنسا.

وقال اللاعب الفرنسي في مقابلة نشرتها اليوم مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية: "كلنا منتصرون"، في إشارة إلى منافسيه الأرجنتيني والبرتغالي.

وتساءل لاعب الوسط الذي توج، أول أمس السبت، بكأس العالم للأندية، خامس لقب له هذا العام مع ناديه بايرن ميونيخ: "أعرف كيف لعبت وما فزت به. يكفي إلقاء نظرة على الإحصائيات. أكثر من ذلك لا يمكنني. ماذا على أن أفعل أكثر؟".

وقال الدولي الفرنسي: "إذا ما نظر إلى العام كله بعين الاعتبار، فربما أستحق الكرة الذهبية".

كما يعتقد يوب هاينكس مدربه السابق في بايرن أنه يستحق اللقب: "إنه اللاعب الأفضل لعام 2013. فرانك تطور بصورة رائعة في العامين الأخيرين".

ومدد ريبيري (30 عاما) منتصف العام الجاري تعاقده مع بايرن إلى 2017، لكنه اعترف بأنه لا يستبعد اللعب يوما ما في الإمارات أو الولايات المتحدة.

وقال: "في أوروبا لم يعد هناك ناد آخر بالنسبة لي.. بالطبع تجذبني فكرة الذهاب إلى بلد مثل الولايات المتحدة أو الإمارات. لكنني لم اعتبر ذلك جزءا من مسيرتي".

