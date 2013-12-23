صحف مدريدية: هدف رونالدو "غير صحيح"

أقرّت صحيفة "ماركا" الإسبانية- المعروفة بولائها لنادي ريال مدريد الإسباني- بعدم صحة الهدف الثاني الذي احتسبه الحكم الإسباني فرناندو تيكسيرا فيتينيس، لصالح فريق العاصمة الإسبانية، خلال مباراته أمام نظيره فالنسيا، لحساب الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واعترف الخبير التحكيمي الإسباني الشهير والمحلل في صحيفة "ماركا"، أندوخار أوليفر، بالظلم الواقع على فريق "فالنسيا" من خلال احتساب هدف غير شرعي لصالح مهاجم النادي الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة التي أقيمت مساء يوم أمس على ملعب "ميستايا".

وأكّد "أندوخار" في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية بأن "رونالدو" كان في وضعية تسلل واضحة، حين قام زميله بالفريق، الأرجنتيني آنخل دي ماريا، بتنفيذ الضربة الحرة التي أحرز من خلالها نادي ريال مدريد هدفه الثاني.

واتفقت صحيفة "آس" الإسبانية مع صحيفة "ماركا" على أنّ الهدف الذي أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليس صحيحًا، مؤكدة بأنّ رونالدو، كان في موقف تسلل لدى تنفيذ الكرة.

ولم يختلف الحال بالنسبة لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، والتي شنت هُجومًا لاذعًا على الحكم الإسباني فرناندو تيكسيرا فيتينيس، مُتهمة إياه بمحاباة الفريق الملكي وإهدائه نقاط المباراة الثلاث.

وشنت الصحافة الكاتالونية هجوما حادا على الحكم الاسباني, معتبرا اياه بأنه أهدى فوزا غير مستحق للفريق الملكي.



فيما عنونت الصحافة "الفالنسية" المباراة بعنوان "سرقة في الميستايا", واعتبرت أن الحكم أعطى الأفضلية للفريق الملكي في المباراة باحتسابه الهدف، على الرغم من تواجد أربعة لاعبين من ريال مدريد في مصيدة التسلل, وهو ما أكدت عليه صحيفة "سوبر ديبورتي" الصادرة في مدينة فالنسيا, مؤكدة أن هدف رونالدو "الغير شرعي" هو نقطة تحول المباراة كلها.

