كأس ولي العهد: النصر والشباب يبحثان عن نصف النهائي

يسعى فريق النصر لمواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم، والتي مكنته من احتلال صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يخوض مباراةً مهمة امام مضيفه الخليج في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد, ويلعب أيضاً الشباب مع التعاون.



وكان الدور قد انطلق، أمس الاثنين، بفوز الهلال على الرائد والفتح على الاهلي, وستلعب مباراة الخليج والنصر بتوقيت جديد، حيث سينطلق الشوط الاول قبل صلاة المغرب, فيما سينطلق الشوط الثاني بعد صلاة المغرب.



ويبحث النصر المتألق هذا الموسم تحت قيادة مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو عن قطع تذكرة العبور للدور نصف النهائي، وتكرار ما فعله الفريق في الموسم الماضي، حينما نجح بالوصول إلى نهائي المسابقة الذي خسره من غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح, ولن يجد النصر صعوبة كبيرة في ظل الفارق الفني الكبير بين متصدر الدوري وفريق الخليج الذي ينشط في دوري الدرجة الاولى.





وبالرغم من أن النصر سافر بقائمة طويلة من المصابين، والذي انضم اليها مؤخرا المدافع شايع شراحيلي الذي اصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز على نجران في الدوري الخميس الماضي.. وسيستمر غياب عبد الله العنزي الحارس الأساسي للنصر بسبب الاصابة إلا أن ذلك لن يؤثر على الفريق الذي انتعش مدربه بعودة الثنائي البحريني محمد حسين وعبدالرحيم جيزاوي بعد شفائهما من الاصابة.



ومن المتوقع ألا يلعب النصر بكامل قوته، لاسيما وأن الفريق تنتظره مواجهة مهمة امام الاهلي، الاحد المقبل، في المرحلة 15 من دوري جميل.. ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الشباب الذي سيواجه التعاون في الرياض.. فالشباب فقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري بشكل كبير، وبالتالي هو لا يملك سوى الفوز بكأس ولي العهد للخروج ببطولة هذا الموسم.. وأعلن رئيسه خالد البلطان أن كل تفكيرهم سينصب فقط على كأس ولي العهد وكأس الملك وسيعتبرون الدوري تجهيزا له.



وقد لا تكون مهمة الشباب سهلة، فالتعاون هو الآخر يسعى للهدف ذاته، بعد أن ظهر هذا الموسم بشكل مغاير عن المواسم الماضية، واستطاع أن يحتل المركز الرابع في الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الشباب الثالث.



وستكون المباراة متكافئة لحد كبير.. علما بأن الفائز من المباراة سيواجه الفائز من مباراة الخليج والنصر.

