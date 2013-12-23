كريري تابع فريقه الجديد في منزل الرئيس

بينما كان الهلال يخوض لقاءه في ربع نهائي كأس ولي العهد السعودي امام الرائد في بريدة، كان لاعب الفريق الأزرق الجديد سعود كريري يستلم حقائبه في مطار الملك خالد بالرياض.



كريري الذي سيوقع عقده بعد قليل في مقر نادي الهلال، اتجه قبل ذلك الى منزل رئيس النادي عبدالرحمن بن مساعد؛ ليشاهد معه ما تبقى من المباراة التي أنهاها فريقه الجديد بهدف وحيد سجله زميل كريري في المنتخب سالم الدوسري.



وبحضور اعلامي تواجد في منزل ابن مساعد، ألقى وكيل كريري ناصر النعيمي نظرة على بنود العقد مراجعا إياها مع مدير الاحتراف في البيت الأزرق تركي المسند، ليطمئن بذلك قلب ابن الـ٣٤ عاما على تحقيق مطالبه التي ناهزت ١٨ مليونا فضلا عن منزل وسيارة.



