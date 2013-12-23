كريري: عرض الهلال أقل.. لكنني اخترته لأنه "بطل"

أكد قائد المنتخب السعودي سعود كريري المنتقل حديثاً الى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال قادما من اتحاد جدة، أن مدرب فريقه الجديد سامي الجابر لم يكن له دور في المفاوضات التي تمت قبل إتمام الصفقة، كما أن لاعب الفريق الكروي الاول بنادي النصر وزميله في الاتحاد سابقا محمد نور لم يتواصل معه بشأن تقديم عرض لنقل خدماته الى نادي النصر.



وقال كريري لـ"العربية نت": "المفاوضات تمت في إطار رسمي وعن طريق وكيل أعمالي".



وأضاف: "انضمامي لفريق كبير مثل الهلال إضافة فنية لي، خصوصاً أن المنتخب السعودي مقبل على مشاركات مهمة عدة، لذلك فضلت عرض الهلال رغم أن هناك عروضا مادية أكبر، لأن الهلال فريق اعتاد على البطولات وبشكل سنوي، وأتمنى أن أواصل تحقيق البطولات والإنجازات معه، وأعد الجماهير بأن أقدم كل ما أملك من أجل خدمة الهلال في الفترة المقبلة".



وتابع: "أنا سعيد جداً بأن ألعب تحت إشراف المدرب سامي الجابر الذي زاملته في الملاعب خلال السنوات الماضية، وأنا واثق أن الفترة القادمة ستشهد عملا كبيرا من أجل تحقيق البطولات".



وعن هتافات جماهير الاتحاد في المباراة الدورية الأخيرة أمام الشباب ومطالبته بعدم الانتقال من الاتحاد علق كريري: "علاقتي مع الجمهور الاتحادي وطيدة جدا ولا أنسى وقفاته معي طوال سنوات مضت، وأنا على يقين أن هذا الجمهور مقتنع بانتقالي في هذا الوقت فنحن نعيش في زمن الاحتراف".



