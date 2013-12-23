ملياردير سنغافوري على أعتاب فالنسيا !

اقترب الملياردير السنغافوري بيتر ليم من شراء نادي فالنسيا الإسباني الغارق في ديونه, وذلك بحسب ما أعلنه رئيس النادي الفالنسي الحالي اماديو سالفو، خلال مؤتمر صحافي قبيل مباراة فريقه أمام فريق ريال مدريد أمس الأحد.

وكان فالنسيا الإسباني قد تكاثرت ديونه لدى مؤسسة "بانكيا" المصرفية, ما اضطر الاخيرة الى عرض النادي العريق للبيع, وهو ما استجاب له الملياردير السنغافوري بعرضه تسديد ديون الفريق كلها والبالغة حوالي 300 مليون يورو, بالإضافة إلى ضخ من 30 إلى 40 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق للمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للعام المقبل.

وأبلغ بيتر ليم المؤوسسة المصرفية بطلبه "ردا واضحا" قبل 15 من يناير المقبل, حتي يتسنى له إعداد خطة لتعزيز صفوف الفريق في "الميركاتو الشتوي" قبيل إغلاقه في 30 يناير.

وأوضح اماديو سالفو أن العملية كان المخطط لها أن تغلق خلال أسبوع, لكن مؤسسة "بانكيا" قد تطيل الفترة إلى خمسة أو ستة أسابيع بسبب رغبتها في سماع المزيد من العروض المقدمة لشراء النادي.