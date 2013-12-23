ميسي "راوغ" 135 لاعباً في الموسم الواحد خلال 5 سنوات

نشر موقع "هو سكورد" الشهير المتخصص في إحصائيات كرة القدم, إحصائية مثيرة للغاية للاعب برشلونة, الارجنتيني ليونيل ميسي, إذ أعلنت الاحصائية أن "البرغوث" راوغ حوالي 675 خصماً خلال الخمس سنوات الأخيرة من "الليغا" الاسبانية.

واستنادا إلى تلك الاحصائية, فإن أفضل لاعب في العالم لأربع سنوات قد راوغ حوالي 135 خصماً في الموسم الواحد مع الفريق الكاتالوني في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثانيا في الاحصائية, إذ أشار الموقع الشهير إلى أن رونالدو راوغ 323 خصما خلال الخمس سنوات الأخيرة, أي بمعدل 64,6 مراوغة خلال الموسم الواحد له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

