الفرق بين لاعبينا ولاعبيهم هو في حجم الطموح، والرغبة الذاتية التي لا يستطيع أي شخص على وجه الأرض تحجيمها، والأحلام التي يجب ألا نسمح لمن يسعى في تحطيمها، ولكن أين هي تلك الأشياء؟، إذ يبدو أن فاقد الشيء لا يعطيه، واللاعب هنا يبدو أن الحصول على عقد مريح مجزٍ مادياً مع ناديه هو سقفه العالي الذي لا يريد تجاوزه ولا يفكر في تخطيه.

على سبيل المثال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وهو الذي لا تنقصه شهرة، وفي سيرته الذاتية إنجازات وأمجاد لم يحققها نجوم كبار مجتمعون، ومع ذلك يعترف أنه لا يزال يعاني من صدمة الخروج من ملحق تصفيات كأس العالم 2014 أمام البرتغال، وهو اللاعب الذي فعل كل ما بوسعه من أجل مساعدة منتخب بلاده لتجاوز الملحق دونما جدوى، عندها نعلم أن طموحات اللاعب لا تحدها حدود، عندها نعرف لماذا وصل إلى أعلى درجات النجومية والشهرة.

لقد تعودنا أن نجلد أنفسنا بذكريات اليابان التي كنا نهزمها بسهولة، وهدف عبدالعزيز محمد الذي حفظ ماء وجهنا في كأس أمم آسيا 1988 في مرمى اليابان التي كانت مغمورة آنذاك، فقد كانت تكملة عدد في تلك البطولة وعالة بل كانت حصالة، ولن أقلب المواجع على ما وصلت إليه اليابان في يومنا هذا، ولكن ها هي وسائل الإعلام اليابانية تحتفل بشارة القيادة التي ارتداها اللاعب الياباني ناجاتومو نجم فريق الإنتر الإيطالي في “ديربي الغضب” أمام ميلان، ولمدة ثمانى دقائق فقط في نهاية المباراة.

لننظر كيف يفكرون وبماذا يحتفلون، ولنعيد النظر فيما نفكر وفيم نحتفل، نعلم أننا أنجبنا جيلاً موهوباً قبل عدة سنوات وبدأنا في السيطرة على بطولات المراحل السنية للقارة، ولكن مع مرور الأيام لن يكون هذا الجيل قادراً على مقارعة جبابرة الكرة الآسيوية، فقد توقفت عجلة الطموح لديهم عند حد معين، وفي الوقت الذي انطلقت فيه هذه العجلة لدى أقرانهم الذين بدأوا ينتشرون في أصقاع القارة الأوروبية، يبحثون لا عن الفرص ولكن عن أنصافها، ويتمسكون في الأحلام ويتعلقون بأطرافها.

عقلية اللاعب هنا لا تزال تعبر عن واقعه، وطموحاته وأحلامه ليست سوى متواضعة، ولم أسمع في يوم ما من أحد لاعبينا عن رغبة كامنة أو ظاهرة، يفكر فيها في البحث عن فرصة أو مغامرة، فاللاعب هنا طموحاته محدودة وتفكيره تجاري، وبعد الاعتزال سيصبح محللاً تليفزيونياً أو قد يتحول إلى إداري، فالفرق بين اللاعب هناك واللاعب هنا هو نفس الفرق بين أحلامهم وأحلامنا.



نقلاً عن "الاتحاد" الاماراتية

