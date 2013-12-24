أرسنال فاز مرة واحدة منذ 2009 تحت صافرة الحكم مايك دين

كشفت احصائية "مثيرة" للحكم الانجليزي مايك دين الذي ادار لقاء القمة الانجليزية، اليوم الاثنين، بين فريقي ارسنال وتشلسي لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، انه فأل "نحس" على "الجنرز" بعد إدارته 15 مباراة كان طرفها أرسنال خلال خمسة أعوام ماضية.

وتظهر الاحصائية التي نشرها موقع"101 جريت غولز"، ان مايك دين ادار 15 مباراة "للجنرز" منذ موسم 2009-2010، فاز فيها المدفعجية بمباراة واحدة، وتعادل في خمس، فيما خسر تسع مباريات بنسبة فوز 6,7 %.

وعلى الرغم من كون دين يعتبر "فأل نحس" على الفريق اللندني، الا انه يعتبر "فأل خير" بالنسبة لاندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشلسي.

إذ أدار دين 16 مباراة لفريق تشلسي، فاز "البلوز"بعشر مباريات، وتعادل في أربع، وخسر في اثنتين،أي بنسبة فوز 62,5% .

ويبدو الحال مماثلا بالنسبة لمانشستر سيتي، حيث ادار الحكم الانجليزي 16 مباراة للفريق، فاز فيها "السيتيزين" بعشر مباريات، وتعادل في اربع، وخسر في اثنتين، بنسبة فوز 62,5% .

اما بالنسبة لمانشستر يونايتد، فان الفريق الذي ادار له دين اقل عدد مباريات مقارنة بنظرائه السابقين، اذا أدار الحكم الانجليزي 12 مباراة للفريق، فاز فيها "الشياطين الحمر" بثمان مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر اثنتين، اي بنسبة فوز 66,7 %.



