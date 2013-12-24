الأهلي يعرض على الهلال مقايضة "هوساوي" بـ"هرماش"

تلقت إدارة نادي الهلال السعودي عرضين، أحدهما إماراتي والآخر من نادي أهلي جدة؛ للظفر بخدمات المغربي عادل هرماش والمرتبط بعقد مع ناديه لمدة سنتين.



وتشير مصادر "العربية.نت" إلى أن إدارة النادي حولت الأمر إلى مدرب الفريق سامي الجابر للبت في العرضين المقدمين والذي رفض مبدئياً فكرة التنازل عن اللاعب لصالح ناد سعودي, وهو ماجعل إدارة الاهلي تعرض مقايضته بمدافع الفريق أسامه هوساوي الذي أبدى رغبته في العودة لناديه السابق, وهو ما نقله أحد أعضاء شرف الهلال للجابر.



ولم يتخذ الجابر حتى الآن قراره النهائي بقبول عرض الأهلي أو الموافقة على انتقال هرماش للدوري الإماراتي.

