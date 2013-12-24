كأس ولي العهد: الشباب والنصر في نصف النهائي

ضرب النصر موعدا مع الشباب في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي، بعد فوزهما على الخليج والتعاون بنتيجة واحدة 3-1 في الدور ربع النهائي للمسابقة.



وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض تغلب الشباب على ضيفه التعاون 3-1, وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة لاسيما بعدما تقدم التعاون بهدف مبكر عند الدقيقة 16 عن طريق مهاجمه الشاب ثامر المشيقح، وحاول الشباب الرد سريعاً على هدف التعاون، ونجح بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31 عن طريق حسن معاذ الذي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس التعاوني فهد الثنيان، بعد الهدف واصل الشباب هجومه على مرمى التعاون، وفي الدقيقة 45 مرر الكولومبي توريس كرة من خلف المدافعين للبرازيلي رافينها الذي واجه حارس التعاون فهد الثنيان ليواجه المرمى ويتكفل مدافع التعاون سند شراحيلي بتسديد الكرة في مرمى فريقه، في الشوط الثاني وضحت سيطرة الشباب على المباراة ونجح بتسجيل هدفه الثالث عن طريق متوسط ميدانه عبدالمجيد الرويلي في الدقيقة 59 ليضمن النتيجة ويقطع تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وكان الشباب قد وصل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على الباطن "أحد فرق دوري الدرجة الأولى" بهدفين نظيفين في دور 16.

مباراة الشباب والتعاون (تصوير : محمد الضاوي)

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام فاجأ الخليج "أحد أندية الدرجة الاولى" ضيفه النصر بهدف مبكر عند الدقيقة الثانية، بعدما واجه قائده المهاجم صالح بشير حارس النصر عبدالله الشمري وسدد الكرة في الشباك النصراوية.. ولم يجد النصر أي صعوبة في إيقاف مغامرة الخليج، حينما نجح مهاجمه البرازيلي ايلتون في تسجيل هدف التعادل بعدما لعب الكرة برأسه في مرمى الخليج.. بعد الهدف واصل النصر هجومه على مرمى الخليج بحثا عن هدف ثان يحبط به محاولة الخليج في إحداث أي مفاجأة، وانتظر حتى الدقيقة 54 من الشوط الثاني بعدما نجح متوسط ميدانه يحيى الشهري في تسجيل الهدف الثاني لفريقه.. ولم يستسلم فريق الخليج بل حاول الوصول كثيراً إلى مرمى الحارس النصراوي عبدالله الشمري، وكاد مهاجمه صالح بشير من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرة تصدى لها الحارس النصراوي ببراعة.. وتواصلت محاولات الخليج بغية إحداث مفاجأة مشابهه لما فعلها بالاتحاد في مباراة الفريقين في دور 16، بعد تمكنه من تسجيل هدف التعادل والفوز بركلات الترجيح وهو مالم يتحقق بعدما استثمر النصراويون اندفاع لاعبي الخليج نحو مرماهم، ومن كرة مرتدة راوغ من خلالها يحيى الشهري أكثر من مدافع مع حارس المرمى ولعب كرة عرضية لعبدالرحيم جيزاوي الذي أكملها في شباك الخليج.



وسيلتقي النصر وصيف بطل النسخة الماضية وصاحب المستويات المميزة هذا الموسم فريق الشباب في الدور نصف النهائي في مباراة من المتوقع أن تشهد إثارة كما شهدها لقاء الفريقين دورياً والذي انتهى بفوز نصراوي 3-2.





وسيلعب في المباراة الاخرى فريقا الفتح والهلال اللذين نجحا بالفوز على فريقي الاهلي والرائد، أمس الاثنين، في الدور ربع النهائي.