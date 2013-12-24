الشباب يوافق على انتقال مدافعه الكوري كواك للهلال

وافقت إدارة نادي الشباب السعودي على عرض نادي الهلال للحصول على خدمات المدافع الكوري الجنوبي كواك تاي هي والبالغ 1,5 مليون دولار لمدة 6 أشهر، وهي المدة المتبقية من عقد اللاعب مع ناديه الحالي.



وتشير مصادر "العربية.نت" إلى أن اللاعب ووكيل أعماله طالبوا بزيادة مدة العقد عن حدود الـ6 أشهر، وهو ما عوضته إدارة الهلال بتقديم مزايا جديدة للاعب بهدف الموافقة على مدة العقد.



وعلى صعيد متصل واصلت إدارة الهلال مفاوضاتها مع نظيرتها في الشباب لضم اللاعب حسن معاذ، بعد ان قدمت عرضاً جديداً يتضمن تنازلها عن المدافع ماجد المرشدي ولاعب الوسط محمد القرني، بالاضافة إلى مبلغ 10 ملايين ريال، وهو ما لقي ترحيبا شبابيا، لاسيما وأن معاذ ألمح في أكثر من مناسبة رغبته في مغادرة فريقه, والذي أكدها من خلال طلب اللاعب من إدارة ناديه شراء المدة المتبقية من عقده من أجل الحصول على مخالصة تتيح له الانتقال لناد آخر، كما فعل زميله المهاجم ناصر الشمراني الذي انتقل للهلال بنفس الطريقة.



