بيريرا لـ"الأهلاويين": "أعتذر".. أنا سبب الخسارة

حمل البرتغالي فيتور بيريرا نفسه مسؤولية الخروج من كأس ولي العهد بعد خسارة فريقه من الفتح ٢-صفر، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة: "أشعر بحزن شديد على الخسارة التي أتحمل مسؤوليتها مثلما أتحمل مسؤولية الفوز لأنني المدرب".



ولخص بيريرا أسباب النتائج السلبية الأخيرة للفريق في ثلاثة أمور وقال: "هنالك ثلاثة أسباب لمستوياتنا في الفترة الأخيرة وهي: الحالة النفسية التي يمر بها اللاعبون بعد تردي النتائج، وعدم وجود وقت كاف لتعديل الأوضاع بسبب تداخل المسابقات وضغط المباريات، بالاضافة الى دخول أكثر من عنصر جديد على خارطة الفريق وعدم انسجامهم".



وأكد بيريرا بأن فريقه قدم مستوى جيدا في المباراة، بالرغم من الخسارة وقال: "قدمنا مباراة جيدة أمام الفتح وسيطر اللاعبون على مجريات اللقاء، وقدموا كل مالديهم ولكن خسرنا بمرتدات الفتح السريعة التي أتى من خلالها هدفي اللقاء".



وأشار بيريرا الى أن هدفه تحقيق المركز الثالث في الدوري والمنافسة على كأس الملك، وقال: "أشعر بخيبة أمل الجماهير وأشاطرهم الحزن.. فأنا لم أحقق أهدافي وطموحاتي معهم، ونحن نعمل بكل اخلاص لمصلحة النادي والحل الوحيد في هذا الوقت هو التغلب على كافة الصعوبات".



ويواجه بيريرا انتقادات جماهيرية واسعة من أنصار ناديه بعد النتائج السلبية التي حققها في الدوري والتي جعلته يحتل المركز الخامس بفارق ١٥ نقطة عن المتصدر النصر، بالاضافة الى قراره باستبعاد الاجانب البرازيليين فيكتور سيموس وبرونو سيزار والعراقي يونس محمود في منتصف الموسم بالرغم من حاجة الفريق لخدماتهم.



