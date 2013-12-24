تسديدات بيل ورونالدو "طلقات مدافع" قاتلة

كشف جناح ريال مدريد الإسباني, الويلزي غاريث بيل، عن سر "التقنية" التي يسدد بها هو, والبرتغالي كريستيانو رونالدو, الركلات الحرة المباشرة بمختلف أبعادها عن مرمى الخصم.

ويتميز الجناحان الويلزي والبرتغالي بتسديد الركلات الحرة المباشرة بطريقة "فريدة" ومميزة للغاية, ما يجعلها شديدة الصعوبة على أفضل حراس المرمى في العالم.

وأوضح الجناح الويلزي أنه بعد الحصول على أي ركلة حرة لفريقه يقوم بجعل "البلف" واضحا بالنسبة له, لأنه هو النقطة التي يسدد منها أي ركلة حرة مباشرة, قبل أن يأخذ أربع خطوات للوراء, مع التركيز على أي زاوية يريد وضع الكرة فيها وعلى تمركز حارس مرمى الخصم.

وأشار بيل أنه يتوجب عليه أن يسدد الكرة مباشرة دون أن يجعلها تأخذ أي منحنى في التسديد, حتي تكون الكرة أكثر صعوبة على حارس المرمى, على أن يكون التسديد بالجزء العلوي من "باطن" القدم.

وكان بيل قد كشف مسبقا أنه يتدرب على تسديد الركلات الحرة بعد تدريبات الفريق لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

يذكر أن اللاعب البرازيلي السابق جونينيو هو أول من ابتدع طريقة التسديد المذكورة, قبل أن يقوم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتطويرها لجعلها أكثر صعوبة على حراس المرمى.