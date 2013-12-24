جماهير فالنسيا أهانت مارسيلو.. ووصفته بـ"القرد"

تعرض الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني, البرازيلي مارسيلو، لاهانات عنصرية من قبل جماهير فالنسيا, أثناء احماء الفريق الملكي قبيل مبارته أمام فالنسيا، الاحد الماضي، لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.

وأظهرت جماهير فالنسيا الوجه القبيح لها, بعدما وجهت اهانات عنصرية للاعب الاعسر البرازيلي بالصراخ عليه: "مارسيلو قرد يشبه الفأر".. قبل أن تكرر جماهير الفلنسي مهاجمتها للاعب بقولها: "مارسيلو أنت قرد".

ولم يلتفت مارسيلو للاهانات التي وجهت له اثناء احماء الفريق قبيل مباراته, والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين, ليحتل "الميرينغي" المركز الثالث في سلم ترتيب اندية الدوري الاسباني, بفارق خمس نقاط عن المتصدرين برشلونة وأتليتكو مدريد على التوالي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اساءات عنصرية تجاه الظهير البرازيلي, اذ وجه متوسط ميدان برشلونة, سيرخيو بوسكيتس اهانات مماثلة لظهير السيليساو في مباراة ريال مدريد امام برشلونة، ضمن منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لعام 2011.

