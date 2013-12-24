داعية سعودي يشرف على مباراة كرة قدم عالمية‬

تقرر أن يكون الداعية السعودي الشيخ عائض القرني عضوا في اللجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع بين نجوم العالم المسلمين في كرة القدم ونجوم الدوري السعودي، الاثنين المقبل، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣ على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وسيشرف القرني على ترتيبات بعض الفقرات المتعلقة بالمناسبة الرياضية، كما سيشارك في المؤتمر الصحافي الذي سيعقد قبل المباراة بيوم واحد بحضور لاعبين عالميين.

الى ذلك، اعلنت الشركة المنظمة للحدث أنها أنهت الاستعدادات كافة، المتعلقة بالمباراة التي ستقام تحت شعار: "رفقاء لدعم الايتام في العالم"، وحصلت "العربية.نت" على الكشف النهائي لقائمة النجوم الموجودين في هذه المباراة بعد استخراج تأشيرات دخولهم الى السعودية، وهم: لاعب إشبيله السابق عمر كانوتيه، ولاعب برشلونة السابق سيدا كيتا، ولاعب بازل السويسري محمد صلاح المرشح للانتقال خلال ايام الى ليفربول الانجليزي، ولاعب فنار بخشة التركي موسي صو، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي محمد سسككو، ولاعب ارسنال الانجليزي ابو ديابي، ولاعب فولهام الانجليزي كمارا، ولاعب اجاكس الهولندي ريكاردو فاتي، والفرنسي عمر كسوكو لاعب صوفيا البلغاري، واللاعب المصري المعتزل أحمد "ميدو"، وحارس الكويت السابق خالد الفضلي، والسعوديين نواف التمياط ومحيسن الجمعان، ويدربهم الكويتي سعد الحوطي.



في حين ضمت قائمة الفريق السعودي وليد عبدالله، وحسن معاذ، وعبدالله الاسطاء، وحمد الحمد، ومحمد كنو، وحمدان الحمدان، وعبدالرحمن القحطاني، وسعود كريري، ومحمد ابوسبعان، وفهد المولد، وتيسير الجاسم، وعبدالله المعيوف، واسامة هوساوي، وسلمان المؤشر، وعساف القرني، ومازن بصاص، ومنصور الحربي، واحمد عسيري، واسامة المولد، واحمد الفريدي، ومحمد نور، وحسين عبدالغني، ومحمد السهلاوي، ويحي الشهري، وياسر القحطاني، وناصر الشمراني، ومحمد الشلهوب، وبمشاركة ماجد عبدالله وسامي الجابر .



