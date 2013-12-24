ذكاء أبوتريكة

أثبت أبو تريكة نجم مصر و الأهلي الكبير بإعلانه الاعتزال أنه شخصية من نوعية فريدة‏,‏ تلك النوعية التي لا يخونها ذكاؤها أبدا حتي في أصعب الأوقات‏,‏ وأبو تريكة لم يكن لاعبا ذكيا فحسب‏,‏ بل لم تغره الأضواء في أي موقف في حياته الكروية‏,‏ فكان بحق أميرا للقلوب‏.

وأعتقد أنه سيبقي رغم ابتعاده عن الملاعب, لأنه كان صادقا في مواقفه, والصدق هو أقصر الطرق لقلوب الأخرين.

أبو تريكة لم يقايض يوما بنجوميته وموهبته, ولم يستخدمها في الضغط علي أحد, وعندما استشعر أن المناخ من حوله لم يعد مواتيا, فأعلن اعتزاله, ولم ينتظر أن تخرج الجماهير والمسئولون لتثنيه عن قراره, ولكنه اتخذه واعلنه ونفذه.

وحسنا فعل أبو تريكة حفاظا علي سمعته الكروية ومحبة كل الناس له واتفاقهم عليه, في زمن بلغت فيه المزايدة مداها, والترصد بكل من ليس علي هوي البعض, ومن جانب آخر فإن منطق الحياة يشير إلي أنه من الصعب عليه إدراك إنجاز جديد مع ناديه ومنتخب بلاده, علي الرغم من أنه لا يزال لديه القدرة علي العطاء, وهو الإنسان الذي لم تستهلكه الدنيا كغيره من النجوم.

لقد مر أبو تريكة في سنته الأخيرة بمحن نفسية عديدة, حسبما رأيت وتابعت عن بعد, ولولا اتزانه وذكاؤه الفطري وصدقه مع النفس والتزامه بمبادئه لانتهي إلي ما لا يحمد عقباه, وعلي ذلك فرغم حبي له كمشاهد واحترامي له كصحفي, وتأكدي من أن الملاعب المصرية حتما ستفتقده, أشد علي يديه, وأحييه علي قراره, فأحيانا يكون الابتعاد أفضل, والانزواء أحسن من البقاء في عالم المزيفين.

بقي إن كنا بالفعل نسعي نحو الأفضل في عالمنا الكروي أن نستفيد من هذه الظاهرة, وإن كنت علي يقين أن أحدا من المسئولين لن يسمعني, وعيونهم جميعا شاخصة إلي اتجاه آخر, ليس مهما فيه إدراك المصلحة العامة, وكل مشغول بمصلحته الخاصة.



نقلاً عن "الأهرام" المصرية

