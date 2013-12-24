ركلة جزاء وتدخل "عنيف" يثيران غضب مشجعي الجنرز

أثار حكم مباراة أرسنال وتشلسي الانجليزيين، مايك دين غضب مشجعي "الجنرز" بتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء "واضحة" لصالح جناح الفريق تيو والكوت، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء رادع مع متوسط ميدان تشلسي اوبي ميكيل بعد تدخله "العنيف" ضد الاسباني ارتيتا.

ولسوء حظ الحكم الانجليزي، فان اللقطتين جاءتا متتاليتين، اذ تدخل متوسط ميدان تشلسي، النيجيري اوبي ميكيل بعنف على قدم لاعب وسط أرسنال ارتيتا، في تدخل وصفته جماهير الجنرز على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"القذر"، وطالبوا بطرد اللاعب لخشونته المتعمدة التي كان من الممكن ان تسبب اصابة بليغة لمتوسط ميدان فريقهم، لكن مايك دين لم يحرك ساكنا.

فيما جاءت اللقطة الابرز في عمر الشوط الاول"الممل" بعدما تدخل متوسط ميدان تشلسي، البرازيلي ويليان على قدم جناح ارسنال تيو والكوت في ركلة جزاء"واضحة" وضوح الشمس في كبد السماء بسبب قرب الحكم الانجليزي من اللعبة، ورغم ذلك اشار الحكم الانجليزي بمواصلة اللعب وهو ما أفقد جماهير "الجنرز" أعصابهم بسبب أخطاء الحكم "الحاسمة" على الرغم من مرور شوط وحيد حتى الان على المباراة.

