عقدة فينغر أمام مورينهو تتواصل وليفربول المستفيد الأكبر

تواصلت عقدة المدرب الفرنسي آرسين فينغر أمام نظيره البرتغالي جوزيه مورينهو، وذلك بعدما اكتفى فريقه أرسنال بالتعادل على أرضه مع جاره اللدود تشلسي صفر-صفر، في ختام المرحلة 17 من الدوري الانجليزي، ما سمح لليفربول بالمحافظة على الصدارة بفارق الاهداف.

ولم يحقق فينغر اي فوز حتى الآن في مواجهة المدرب البرتغالي من أصل 10 مواجهات بين الرجلين حتى الان، علما بان المدرب الفرنسي واجه منذ استلامه الاشراف على "المدفعجية" 11 مدربا مختلفا في تشلسي، واذا احتسب مورينهو مرتين بعد عودته مجددا الى "بلوز" فيرتفع العدد الى 12 مدربا.

كما فشل ارسنال في تحقيق ثأره من جاره "الازرق" الذي كان اطاح به في اواخر اكتوبر الماضي من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الرابطة بالفوز عليه في "استاد الامارات" بهدفين نظيفين.

وهذه المرة الاولى التي يفشل فيها ارسنال في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية (تعادل مع ايفرتون 1-1 وسقط امام مانشستر سيتي 3-6 في المرحلتين السابقتين) منذ يناير الماضي، والمفارقة ان المباراة الثالثة في سلسلة اوائل العام الحالي كانت امام تشلسي، وخسرها 1-2 في "ستامفورد بريدج".

وقد دفع ارسنال ثمن فشله في تحقيق الفوز لثلاث مراحل على التوالي، اذ تنازل عن الصدارة لمصلحة ليفربول وبفارق الاهداف عن فريق "الحمر" الفائز السبت على كارديف سيتي 3-1.

اما بالنسبة لتشلسي الذي اصبح اكثر فريق ينتزع نقاطا من ارسنال في معقله منذ انتقاله الى "استاد الامارات" (12 نقطة مقابل 11 لاستون فيلا)، فرفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف امام ايفرتون، ونقطتين عن ليفربول وارسنال الذي غاب عنه في موقعة اليوم جاك ويلشير للايقاف، والفرنسي لوران كونسييلني للاصابة، فيما عاد الالماني لوكاس بودولسكي بعد غيابه لثلاثة اشهر بسبب الاصابة وهو جلس على مقاعد الاحتياط.

اما بالنسبة لتشلسي الذي ودع الثلاثاء مسابقة كأس الرابطة على يد سندرلاند (1-2 بعد التمديد)، فعاد اليه الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش بعد ايقافه لمباراة واحدة، كما عاد القائد جون تيري وظهير ارسنال السابق اشلي كول الذي جلس على مقاعد الاحتياط، فيما غاب الغاني ميكايل ايسيان للايقاف.

وجاءت المباراة سريعة لكن دون فرص حقيقية حتى الدقيقة 27 عندما كان تشلسي قريبا من افتتاح التسجيل بكرة رأسية من البرازيلي راميريش، لكن محاولته كانت خارج الخشبات الثلاث ثم في الدقيقة 32 عندما عاند الحظ الضيوف ايضا بعدما نابت العارضة عن الحارس البولندي فويسييتش تشيسني وصدت تسديدة صاروخية من فرانك لامبارد الذي وصلته الكرة بتمريرة متقنة من البلجيكي ادين هازار.

ولم يتغير الوضع كثيرا في الشوط الثاني حيث بدا ارسنال عاجزا عن الوصول الى مرمى الحارس التشيكي بتر تشيك الذي امضى امسية هادئة، ولم يضطر الى التدخل في اي مناسبة تذكر حتى الدقيقة 79 عندما لعب التشيكي توماس روزيتسكي كرة متقنة للفرنسي اوليفييه جيرو المتوغل في الجهة اليسرى، فاضطر الحارس العملاق الى اغلاق الزاوية على لاعب مونبلييه السابق الذي سدد خارج الخشبات الثلاث ثم اصطدم في الدقيقة 85 بتألق الحارس التشيكي الذي حرم صاحب الارض من هدف قاتل.