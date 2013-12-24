كريري يبدأ مشواره مع الهلال في مباراة الاتفاق

احتفى لاعبو فريق الهلال السعودي في تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، بزميلهم المنتقل حديثا للنادي سعود كريري الذي انضم للفريق، أمس الاثنين، قادماً من الاتحاد لمدة موسمين ونصف, من جانبه أكد مدرب الفريق سامي الجابر أن كريري سيكون ضمن قائمته التي ستخوض لقاء الاتفاق، السبت المقبل، في المرحلة 15 من دوري جميل, وسيشارك بديلاً للمغربي عادل هرماش.



واختارت إدارة الهلال فندقاً غرب العاصمة السعودية الرياض ليقيم فيه قائد المنتخب السعودي لحين توفير مسكن خاص به، بحسب العقد المبرم بين الطرفين, وخصصت له سائقاً خاصاً ليسهل تنقله.



يذكر أن كريري "34 عاما" لعب مع القادسية لمدة ثلاثة أعوام، ومن ثم انتقل للاتحاد ولعب معه 11 عاما قبل ان ينتقل أخيرا للهلال في عقده مدته عامين ونصف بعدها ينوي الاعتزال.

