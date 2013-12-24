متى تكسر "عقدة مورينهو" يا "فينغر"؟!

كرّست نتيجة التعادل التي حسمت "ديربي لندن" بين أرسنال وتشلسي ما دأبت وسائل إعلام إنجليزية على تسميته بـ"عقدة مورينهو" بالنسبة لمدرب "المدفعجية" الفرنسي آرسين فينغر، الذي أخفق في الفوز على خصمه البرتغالي طوال 10 مباريات.

وكانت مباراة، الاثنين، التي أقيمت على ملعب "الإمارات" وانتهت بالتعادل السلبي العاشرة في تاريخ المدربين خلال عشر سنوات، إذ فاز مورينهو في خمس مباريات، بينما انتهت الخمس الأخرى بالتعادل.

ورغم أن الفرصة كانت مواتية أمام المدرب الفرنسي لكسر تلك العقدة والانتشاء بأول انتصار، على اعتبار أنه كان يلعب على أرضه وبين جمهوره، وكذلك تفوق أرسنال على تشلسي خلال الموسم الحالي، بيد أنه فشل في ذلك وخرج بنقطة يتيمة.

وتعود أول مواجهة بين الرجلين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى 12 من ديسمبر من عام 2004 في مستهل التجربة الأولى لمورينهو مع تشلسي، وقد انتهت تلك المباراة المثيرة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وفرض التعادل نفسه على المواجهة الثانية بين المدربين في 20 من ابريل عام 2005 على ملعب "ستامفورد بريدج"، وشهدت المباراة الثالثة بينهما في 21 من أغسطس عام 2005 تحقيق مورينهو للانتصار الأول بهدف نظيف.

وفي نفس الموسم وتحديداً في 18 من ديسمبر، كرر الداهية البرتغالي الفوز وهذه المرة على ملعب "الامارات"، وبهدفين دون مقابل، ليؤكد تفوقه الواضح على العجوز الفرنسي.

وعاد التعادل ليفرض نفسه على مواجهات الفريقين تحت قيادة فينغر ومورينهو في العاشر من ديسمبر 2006، حيث انتهت مباراتهما بالتعادل بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت المباراة السادسة في السادس من مايو 2007.

وفي المباريات الثلاث التي جمعت الفريقين في البطولات الأخرى غير الدوري الممتاز، كانت الغلبة واضحة لمورينهو، حيث فاز فيها جميعاً، وكانت المباراة الأولى ضمن كأس الدرع الخيرية في السابع من أغسطس 2005، وتفوق بهدفين لهدف.

وبنفس النتيجة فاز الفريق الأزرق ضمن كأس الاتحاد في 25 من فبراير عام 2007، أما المباراة الثالثة فكانت ضمن الحقبة الثانية لمورينهو مع تشلسي، وفيها فاز بهدفين نظيفين في 29 من أكتوبر الماضي ضمن كأس الاتحاد أيضاً.



