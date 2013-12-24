مورينهو "يُجسد" أسمى معاني الروح الرياضية

جسد المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، أسمى معاني الروح الرياضية، خلال مباراة فريقه أمام "أرسنال" في ختام منافسات الأسبوع 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقدم المدرب البرتغالي لفتة طيبة خلال المباراة التي استضافها ملعب الإمارات، بعدما سارع للاطمئنان على مدافع فريق أرسنال بكاري سانيا، الذي تعرض لضربة قوية إثر احتكاكه بمتوسط ميدان فريق البلوز، فرانك لامبارد.

وبدا "مورينهو"- على غير العادة- هادئًا خلال المباراة التي فرض فيها التعادل السلبي نفسه؛ وذلك على الرغم من حساسية اللقاء كونه يجمع بين المدرب الاستثنائي و غريمه الفرنسي أرسين فينغر.

وجرت العادة أن يأخذ ديربي العاصمة الإنجليزية بين أرسنال وتشلسي منحى عدائياً، وبالتحديد منذ عام 2004 حين تعاقد نادي تشلسي مع المدرب البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينهو.



