"عقد سواريز" يسمح له بـ"الانتقال" إلى برشلونة أو الريال

فجرت صحيفة "الدايلي ستار" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، البارحة, عندما كشفت عن بند خطير في عقد لاعب ليفربول الإنجليزي, الأوروغواياني لويس سواريز, يتيح له الانتقال الى ريال مدريد أو برشلونة في حال وصول عروض من الناديين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان سواريز قد جدد تعاقده مع النادي الانجليزي الأسبوع الماضي حتى عام 2018, ليصبح اللاعب الأوروغواياني الأعلى أجرا في تاريخ "الريدز" بتقاضيه لـ 10,5 مليون يورو سنويا.

ولفت اللاعب الأوروغواياني الأنظار إليه بشدة هذا الموسم، بعد اعتلائه لصدارة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفا, على الرغم من عدم لعبه لأول خمس جولات من "البريمير ليغ", بسبب خضوعه لعقوبة الايقاف التي فرضها عليه الاتحاد الانجليزي من الموسم الماضي بسبب "عضته" الشهيرة.

وكان سواريز قد أثار غضب جماهير "الريدز" قبل بداية الموسم بتصريح "مثير" قال فيه: "لدي عقد مع ليفربول.. لكن أعتقد أنه من الصعب أن أقول: "لا" لريال مدريد", وذلك بعد أن ربطته تقارير عدة بالانتقال الى الفريق الملكي في "الميركاتو الصيفي" السابق, بعد بيع الفريق الملكي لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين لنابولي الايطالي.