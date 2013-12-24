"أوزيل" ينسى كرة القدم.. ويتفرغ لـ"المشاجرات"!

انفلتت أعصاب اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل خلال مباراة فريقه أرسنال أمام تشلسي، مساء الاثنين، في قمة الجولة 17، من الدوري الإنجليزي الممتاز، ودخل في مشاجرة مع مدفع "البلوز" الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش.

وتخلى أوزيل عن هدوئه المعتاد في منتصف الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" وحاول الاعتداء على إيفانوفيتش بعد كرة مشتركة بينهما، حيث اعترض لاعب ريال مدريد السابق بشدة وتهجم على اللاعب الصربي بسبب "مخاشنته".

وكاد اللاعبان أن يدخلا في اشتباك يدوي عنيف لولا تدخل زملائهما الذين نجحوا في إبعادهما عن بعضهما البعض، والغريب في الأمر أن حكم المباراة مايك دين لم يخرج البطاقة الصفراء لأي منهما، رغم سلوكهما غير المنضبط.

وللمباراة الثانية ظهر أوزيل بعيداً عن مستواه المعهود ولم يلعب دوراً حاسماً في هجوم فريقه الجديد، ليثير علامات الاستفهام حول مستواه، علماً أنه أثار استفزاز جماهير "الغانرز" في المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي بعد رفضه أداء التحية للأنصار.

ودفع هذا الأمر زميله في الفريق ومواطنه بيير ميرتساكر لمعاتبته بشدة أمام عدسات التلفزيون، وسط حالة من اللامبالاة من اللاعب الألماني، المُنتقل لأرسنال مقال 50 مليون يورو.



