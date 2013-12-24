مورينهو: لاعبو أرسنال يحبون البكاء !

انتقد المدير الفني لتشلسي الانجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو, , اعتراضات لاعبي أرسنال المتكررة على حكم مباراة الفريقين التي جرت، البارحة، لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز, واصفا إياهم بالـ"بكائيين".

وكان حكم مباراة أرسنال وتشلسي، الانجليزي مايك دين، قد أثار غضب مشجعي ولاعبي "الجنرز" بتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء "واضحة" لصالح جناح الفريق تيو والكوت، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء رادع مع متوسط ميدان تشلسي اوبي ميكيل بعد تدخله "العنيف" ضد الاسباني ارتيتا, وذلك بحسب وصفهم.

وعلق مورينهو بعد المباراة على احتجاجات لاعبي أرسنال بقوله: "أنتم تعلمون أنهم يحبون البكاء.. هذه عادتهم, لكني أفضل القول أن اللاعبين الانجليزيين مثل لامبارد على سبيل المثال لا يقومون بخلق مثل هذه المواقف الاستفزازية".

وأكمل "السبيشيال وان" تصريحاته المثيرة: "لاعبون من بلدان أخرى لا تكون لديهم ردة فعل, لو كان هناك التحام عنيف معهم.. هذه هي الكرة الإنجليزية, اللاعبون من الخارج يأتون للقيام بأشياء عظيمة, ولأن لديهم الموهبة, تدخل ميكيل كان قويا وعنيفا, لكن كرة القدم للرجال أو للنساء اصحاب المهارات الخيالية".

وأنهى مورينهو تصريحاته: "توجد رياضات أخرى لا تحتوي على أي احتكاكات, وأنا أحترمها لأن لديها أبطالا عظماء, لكن كرة القدم هي لعبة الالتحامات".

