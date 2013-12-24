"40 دقيقة" تحوّل جزائري "مغمور" إلى "لاعب مشهور"

أثار الأداء المميز الذي قدّمه اللاعب الواعد "نبيل بن طالب" المنحدر من أصول جزائرية، في ظهوره الأول مع فريقه توتنهام أمام مضيفه ساوثامبتون، الأحد الماضي، إعجاب واهتمام وسائل إعلام إنجليزية، وجماهير "الديوك".

وشارك بن طالب البالغ من العمر 19 عاماً، لأول مرة مع توتنهام بعدما نال ثقة المدرب الجديد للفريق تيم شيروود، الذي خلف البرتغالي أندريه فيلاش بواش، وشارك مطلع الشوط الثاني من المباراة، التي فاز فيها الفريق اللندني.

وسلّطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على الأداء المبهر للاعب الشاب، مؤكدة أن أحداً لم يكن يعرفه قبل مباراة توتنهام وساوثامبتون، بما في ذلك جماهير فريقه، التي فوجئت بإشراكه، وبأدائه المميز والمبشر.

وذكرت الصحيفة إن بن طالب كان يتدرب بشكل منتظم في الفريق الأول لتوتنهام تحت إشراف فيلاش بواش، لكنه لم يحظ بفرصة المشاركة في المباريات، ولم يكن كذلك يتواجد ضمن قائمة الفريق خلال لقاءات الدوري.

لكن شيروود- الذي كان مساعداً للمدرب البرتغالي، وتولى المسؤولية بدلاً منه بصفة مؤقتة، قبل أن تقرر إدارة النادي إبرام عقد رسمي معه- اختار الاعتماد على اللاعب الجزائري، وأشركه بدلاً من البلجيكي موسى ديمبلي في الشوط الثاني، وكان بالفعل عند حسن الظن به.

وذكرت الصحيفة إن بن طالب ولد في فرنسا وبدأ حياته بنادي ليل، قبل أن ينتقل لبلجيكا وهو في 15 من عمره، حيث التحق بأكاديمية نادي رويال بيروويلز، ثم انتقل لنادي موسكرون، وبعد ذلك تحوّل إلى إنجلترا من بوابة نادي برمنغهام.

والتقط كشافو توتنهام اللاعب الموهوب بعد ذلك، حيث جرى ضمه للنادي وتدرج في فرق الفئات السنية المختلفة، قبل أن يقرر فيلاش بواش ضمه للفريق الأول، إلى أن حانت الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول الأحد الماضي.