أهداف جيرفينيو الضائعة.. تصيب جماهير روما بـ"الذهول" !

أصيبت جماهير فريق اي اس روما الإيطالي بالذهول خلال مباراة فريقها، الأحد الماضي، أمام كاتانيا لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم, بسبب إضاعة جناحها, الايفواري جيرفينيو لهدف "محقق" أمام المرمى الخالي.

واخترق توتي دفاعات الفريق الصقلي, قبل أن يقوم بتسديد كرة انبرى لها حارس مرمي كاتانيا, لتصل الكرة المرتدة من أيدي حارس المرمى الى لاعب ارسنال السابق, و"نفاثة" روما الحالي جيرفينيو, الذي أضاع الكرة أمام المرمى "الخالي" بشكل لا يصدقه عقل.

وبقدر ما يبهر جيرفينيو جماهير فريقه بفك خطوط دفاعات الخصوم بسرعته, بقدر ما تخشى الجماهير من لمسته الأخيرة أمام المرمى.

وكان جيرفينيو قد أضاع فرصا مماثلة كثيرة لصالح فريقه السابق ارسنال الانجليزي, وأبرزها الفرصة "الشهيرة", والتي تتذكرها جماهير "الجنرز" كثيرا العام الماضي, حيث أضاع جيرفينو هدفا محققا أمام مرمى برادفورد "الخالي" على بعد أمتار قليلة من خط المرمى.

