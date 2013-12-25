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إدارة الشباب لـ"الهلاليين": الدوسري أو الفرج مقابل معاذ

المصدر: الرياض - رياض الضيف
حسن معاذ
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اشترطت إدارة الشباب السعودي على نظيرتها في الهلال التنازل عن أحد لاعبيها سالم الدوسري أو سلمان الفرج، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل التنازل عن المدافع حسن معاذ، وهو ما وجد رفضا من مدرب الفريق سامي الجابر لحاجته لخدمات الثنائي في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الهلال قد عرضت على نظيرتها في الشباب التنازل عن مدافعيها ماجد المرشدي وسلطان البيشي، بالاضافة إلى مبلغ مالي مقابل انتقال حسن معاذ.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن إدارة الهلال قد ترضخ لطلب الشباب وتوافق على التنازل عن اللاعب سلمان الفرج لحاجة فريقها الفنية إلى ظهير أيمن.

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