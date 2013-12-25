الطويرقي يحفز أندية "الشرقية" بجوائز مغرية

أعلن عضو شرف نادي الاتفاق السعودي هلال الطويرقي اطلاق جائزة الطويرقي لأندية ولاعبي المنطقة الشرقية التي تحقق انجازات في مختلف المسابقات المحلية والعربية والعالمية والألعاب الجماعية والفردية بدءاً من 1 يناير المقبل.

وفي مسابقات كرة القدم ستحصل فرق المنطقة الشرقية التي ستحقق بطولة دوري جميل على مبلغ مليون ريال، بينما سينال الفريق الفائز بكأس الملك على 700 ألف ريال، وستصل مكافأة بطل كأس ولي العهد إلى نصف مليون ريال, بينما سيحصل كل فريق من المنطقة الذي ينجح بحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا على مبلغ 300 ألف ريال، فيما تصل جائزة الفريق المتوج بكأس السوبر إلى 200 ألف ريال, وأخيراً سيحصل بطل كأس الأمير فيصل على مبلغ 150 ألف ريال.



وفي دوري الدرجة الأولى "ركاء" سينال الفريق الفائز باللقب من المنطقة الشرقية على نصف مليون ريال، ويحصل الوصيف على 300 الف ريال ومن يحجز بطاقة التأهل سيحصل على 200 ألف ريال.

وفي لعبة كرة اليد التي تحظى بشعبية وانجازات في المنطقة الشرقية, سينال الفريق الفائز بكاس آسيا على مبلغ 300 ألف ريال .. وسيحصل النادي المتوج ببطولة كأس العرب على مبلغ 200 ألف ريال.. محليا سينال بطل الدوري على مبلغ 150 الف ريال وكذلك الحال لدى المتوج بكأس سلطان بن فهد وكأس النخبة..

الالقاب الفردية في البطولات التي تحمل صفة العالمية والاولمبية تم تخصيص 100 الف ريال لمن يحرز الميدالية الذهبية من ابناء الشرقية، و50 الفَ ريال للمتوج بالفضية و30 الفا لصاحب البرونزية..

الالعاب الجماعية في مختلف انواعها سينال النادي المتوج بلقب على مستوى قارة اسيا على 70 الف ريال.. بينما سيحصل الفريق الحائز على بطولة عربية على مبلغ 30 الفا.

