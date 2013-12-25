النعيمي: كريري "فضل" الهلال.. وسنقاضي مسرب الفيديو

أكد ناصر النعيمي وكيل أعمال اللاعب سعود كريري أن موكله اختار الانتقال للهلال بناء ً على قناعة فنية ولم تكن بسبب العرض المالي المقدم, وقال عبر برنامج في المرمى الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة العربية: "أنا مهمتي تقديم العروض للاعب وهو من يحدد وجهته..وسعود كريري قبل مغادرته للرياض بـ24 ساعة لم يحسم وجهته حيث كان هناك ناديين يفاوضونه وهو من اختار الهلال ولم يكن المعيار المالي السبب الرئيسي في انتقاله للهلال بل لأنه يرى أنه مكانه سيكون أفضل فنياً".



وأوضح النعيمي بأن مشكلة كريري مع الاتحاد بدأت منذ موسمين وقال : "منذ موسمين احضرت لكريري عقد كبير من أحد الأندية الخليجية, ورفضت إدارة الاتحاد في ذلك الوقت انتقال اللاعب ووعدت بالموافقة على انتقاله في نهاية الموسم بشرط أن يدفع مبلغ مليوني ريال.. وحينما انتهى الموسم قدمنا مبلغ مليوني ريال بشيك مصدق لإدارة الاتحاد ولكنها رفضت وجددت عقد اللاعب".



وأضاف: "كريري لم يستلم مبلغ 500 ألف ريال منذ الموسم الماضي وهي حقوقه المالية عن عقده وايضا لم يسلتم كافة رواتبه في الموسم الماضي وأي لاعب يجب أن يكون مرتاح للأمور المادية لكي يظهر فنياً بشكل مميز لاسيما وأنه قائد المنتخب".



وأكد النعيمي بأنه ضغط على كريري كثيراً للرحيل من الاتحاد وقال: "الأمور المالية المبعثرة في نادي الاتحاد ستأثر على مستوى كريري لذلك أنا ضغطت عليه.. وفي الفترة الأخيرة حظرت إلى جدة أكثر من 12 مرة لإيجاد حل مع الادارة الاتحادية وكنا أمام أمرين الأول أن نفسخ العقد عن طريق اتحاد القدم ونطالب بحقوقنا المالية وهذا بند موجود في عقد اللاعب.. أو نحصل على مخالصة مالية من إدارة الاتحاد وهو ما حدث بعد أن نتنازل اللاعب عن مبلغ 6 مليون و650 ألف ريال لإدارة ناديه وعوضته إدارة الهلال عن هذا المبلغ".



وكشف النعيمي عن قصة المقطع الفيديو المسرب خلال اجتماعه بعادل جمجوم والذي صوره لاعب الفريق البرازيلي جبسون وقال: "أنا كنت أعلم عن أن هناك مقطع صور لنا قبل تسريبه.. وقابلت جمجوم قبل تسريب المقطع بثلاث أيام وذكر أن هنالك فيديو مصور لاجتماعهم وبصراحة لم أعطي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لأني كنت مشغول بعقد كريري.. والآن اللاعب البرازيلي جبسون سيعود إلى جدة يوم الجمعة المقبل وتقريباً كشفنا من حرضه على التصوير وتسريب الفيديو".



وتابع: "جبسون كان يصور المقطع وهو لا يفهم مايدور بل كان يصور فقط جلسة لمجموعة من العرب وهو غباء من اللاعب, ولن نصمت عن حقنا سنقاضي المتسبب والشكوك تحوم حول إعلامي دفع مبلغ من المال لجبسون لكي يحصل على التسجيل".

