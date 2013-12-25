بلجيكا توجه رسالة "رعب" للجزائر بـ"شريط فيديو"!

وجّه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رسالة "رعب" لمنافسي منتخبه في نهائيات كأس العالم التي تقام الصيف المقبل في البرازيل، عبر شريط فيديو ترويجي، استعرض فيه قوته الضاربة، والتي تخوّله الذهاب بعيداً بل وإمكانية المنافسة على اللقب.

ويلعب المنتخب البلجيكي في المونديال ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانبه منتخبات الجزائر وروسيا وكوريا الجنوبية، ويستهل مبارياته بمواجهة "محاربي الصحراء" في 17 من يونيو المقبل، في بيلو هوريزونتي.

واحتوى شريط الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين، أبرز القطات من المباريات التي خاضها منتخب بلجيكا خلال مشواره في التصفيات الأوروبية، حيث تصدر مجموعته بتحقيق نتائج رائعة، وكان من أوائل المنتخبات المتأهلة لكأس العالم.

وظهر في المقطع العديد من الأسماء اللامعة التي يُتوقع أن تتألق خلال كأس العالم، مثل المهاجم الخطير روميلو لوكاكو، وزميله كريستيان بينتيكي، وصانع الألعاب إيدين هازارد، ولاعب الوسط مروان فيلايني، والمدافع فينسنت كومباني والحارس تيبو كورتوا، وغيرهم.

وأطلق الاتحاد البلجيكي على شريط الفيديو الذي تناقلته العديد من الصحف العالمية اسم "الطريق إلى ريو"، واعتُبر بمثابة رسالة تأكيد على قوة "الشياطين الحمر"، الذي يحتل المركز 11 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".