بيريرا ومشاكل الأهلاويين

مشكلة بعض الأهلاويين البعد عن الحدث، فمنهم من يسمع من هذا وذاك ويبدأ بتحليل وجهة نظره على الكلام الذي يسمعه من هؤلاء!

(يا جماعة الخير) مادمت النتائج غير جيدة ستسمع العجب من كل مَن في النادي ومن خارجه، مثال: هذا لاعب مادي، وآخر مستهتر، وإداري لا يقوم بدوره، وجماعة تحارب النادي من الخارج يحاولون خرابه، عكس ما إذا كانت النتائج جيدة داخل الملعب، تجد الثناء والمدح من الجميع سواء من إعلام أو جماهير رغم وجود المشاكل..

أذكر قبل موسمين كانت نتائج الفريق إيجابية، والفريق ينافس على كل البطولات ويقدم كرة قدم على مستوى عال رغم وجود بعض الأخطاء البسيطة، ولكن لجودة العمل لم تظهر على السطح في تلك المرحلة، ولم يستطع أي احد الدخول لزرع المشاكل بين الإداريين واللاعبين والمسؤولين عن النادي، رغم محاولة البعض زرع الفتن والمشاكل، لكن كان الترابط بين المجموعة قوي جدا وصعب اختراقه.. صدقوني بعد فترة سوف تتحسن النتائج في الفريق الاول في النادي، وستسمعون كلاما مختلفا عما تسمعونه الآن، وسيتغير الذم للمدح.. إن الاهلي يحتاج تصفية نفوس بين اعضاء الشرف اولا، وبين إعلامه المنقسم على بعضه البعض، وياليت البعض ينظر حوله، كيف كان وضع النصر في المواسم السابقة سواء على الصعيد النتائجي او الانقسامات الشرفية والإعلامية، وما هو عليه اليوم بعد تحسن الفريق وتصدره للدوري.. يجب على الأهلاويين التعلم من تجربة الثلاث سنوات الماضية، والتى كان الفريق فيها في قمة استقراره الإداري والفني والعناصري، حيث لم يسمح لأحد بفرض وصايته عليه.. مشكلة الاهلي اليوم واضحة هي عمل جهاز فني دون الطموح حتى الآن.. هل الإعلام أو اعضاء الشرف هم من أبعدوا اللاعبين الأجانب او اللاعبين المميزين من الفريق؟.. هل هم من يلعبوا بثلاثة مدافعين في الخلف وظهيري جانب أيمن؟.. هل هم من وضع لاعب وسط رأس حربة؟.. وهم من أعادوا تيسير للعب محور دفاع.. ومن وضع سعيد المولد لاعب وسط مهاجم؟ من أبعد جميع المهاجمين السعوديين قبل بداية الدوري؟.. ومن اختار يونس محمود وسرحه قبل انتهاء عقده؟.. ومن أبعد فيكتور وسيزار؟ ومن رفض العمدة عماد واختار المحترفين سوك وليال ومسورو؟!.. توجد اخطاء فنية متراكمة من قبل الجهاز الفني هي أسباب تراجع النادي..

بيريرا يستلم مليونا وثلاثمئة الف شهريا، والنتيجة (صفر) وهي الخروج من آسيا، ولا أمل في الدوري، والخروج من كأس ولي العهد، ولم يتبق إلا كأس الملك، وإذا استمر الفريق بنفس العناصر والروح وبفكر المدرب لن ينافس على شيء!



نقلاً عن "النادي" السعودية



