جماهير إيطالية تقدم لمسة إنسانية للاعب مصاب بـ"السرطان"

أظهرت جماهير نادي ساسولو الإيطالي دعماً كبيراً للاعب الفريق، فرانشيسكو أكيربي بعد تجدد اصابته بمرض السرطان، وقرب انتهاء مسيرته الكروية رغم أنه يبلغ من العمر 25 عاماً فقط.

وكان أكيربي قد تبين اصابته بمرض السرطان قبل بداية الموسم الحالي حين خضوعه للكشف الطبي التقليدي، وتم استئصال الورم ليشارك اللاعب في آخر عشر مباريات للفريق، قبل أن يكتشف قبل أيام عودة الورم من جديد.

وسارع جميع مشجعي ساسولو الذين حضروا مباراة الفريق الأخيرة في "الكالتشيو" لحمل لافتة موحدة لدعم ومؤازرة اللاعب، وتأكيد التعاطف معه في محنته، الأمر الذي قوبل بسعادة كبيرة من أكيربي.

وقال اللاعب في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام إيطالية إنه يشكر كل من تعاطف معه، ويتمنى لو كان بوسعه تقبل المشجعين الذين دعموه في الملعب واحداً واحداً، مؤكداً أن هذه البادرة أعطته جرعة كبيرة للتعامل مع اللحظات الصعبة التي يعيشها.