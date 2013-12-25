عمرها 70 عاماً.. وتقتحم الملعب لمهاجمة الحكم !

شهدت مباراة براغا أمام ماريتيمو في الدوري البرتغالي لكرة القدم واقعة طريفة، تمثلت في اقتحام سيدة عجوز في 70 من عمرها لأرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم مع عدد آخر من مشجعي براغا.

ولم تعجب قرارات الحكم أنصار براغا، فدخل عدد منهم لأرض الملعب وسط حالة من الفوضى، لكن الجميع فوجئ بسيدة يتجاوز عمرها 70 عاماً، وهي تدخل الملعب راكضة وواضعة على كتفيها شعار ناديها.

وسارع أحد عناصر أمن الملعب لدفع "العجوز" وإخراجها من الميدان، وسط اعتراض منها على طريقة تعامله معها، قبل أن تدخل في نوبة من الضحك، وهي تجر خطواتها باتجاه المدرجات.

