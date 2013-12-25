يايا توريه: مانشستر سيتي "يرعب" برشلونة

أكد متوسط ميدان برشلونة السابق, ولاعب مانشستر سيتي الحالي, الإيفواري يايا توريه أن فريقه السابق خائف من مواجهة "السيتيزين", وذلك في المباراة التي ستجمعهما في فبراير القادم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توريه في بداية تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "برشلونة خائف مننا قليلا, بسبب الطريقة التي نلعب بها في الدوري الإنجليزي, وخاصة مبارياتنا على ملعبنا, لذلك هم مرعبون بما فيه الكفاية".

ورفض توريه التقليل من المواجهة على الرغم من ثقته الكاملة في فريقه: "نقدم كرة قدم مدهشة, ونسجل الأهداف بهجوم كامل, لكنه سيكون لقاء صعبا.



وأكد "اخطبوط" وسط الملعب أنه يتوقع أن يصبح فريقه الأفضل في العالم خلال عامين: "صناعة التاريخ تحتاج وقتا أحيانا, أرى أنني لاعب محظوظ ,لأن النادي استقدم لاعبين رائعين, كل في مكانه الصحيح, وحتى أكون أمينا, أتوقع أن يصبح السيتي النادي الأفضل في العالم خلال عامين".

يذكر أن توريه قد دافع عن ألوان "البلاوغرانا" منذ صيف عام 2007 حتى رحل في صيف عام 2010 الى مانشستر سيتي الانجليزي؛ بسبب تفضيل المدير الفني السابق لبرشلونة بيب غوارديولا لمواطنه سيرخيو بوسكيتس عنه لاحتلال مركز متوسط الميدان الدفاعي.