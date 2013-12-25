"السيتيزن" يُغري ميسي بعرض "خيالي"

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن نية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التقدم بعرضٍ رسمي لضم مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بينه وبين نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية خافيير فاوس.



وذكرت الصحيفة الإنجليزية أنّ مسؤولي إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لم يفقدوا الأمل في محاولاتهم لضم اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وأكّدت "ديلي ميل" بأنّ مجلس إدارة نادي "السيتيزن" قد أبدى استعداده التام لمنح اللاعب الأرجنتيني، لقب "اللاعب الأغلى في العالم"، عن طريق تقديم عرضٍ خيالي لضم ليونيل ميسى، سيتجاوز 250 مليون يورو، فضلًا عن راتب أسبوعي يصل إلى 420 ألف جنيه استرلينى.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنّ مهاجم نادي برشلونة الإسباني يتقاضى في الوقت الحالي مبلغ 13 مليونا و500 ألف جنيه إسترليني سنويًا، ومرتبط بعقد مع ناديه الإسباني حتى يونيو 2018، وبالتالي لا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي نادي "البلاوغرانا"، أو دفع قيمة الشرط الجزائي الذي سيصل إلى ربع مليار يورو.



وأعرب مسؤولو الفريق الإنجليزي عن أملهم في قدرتهم على تحقيق الحلم المستحيل بضم اللاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتحديد بعد نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.



واختتمت الصحيفة حديثها بالتأكيد على أنّ إدارة نادي مانشستر سيتي ستصطاد في المياه العكرة، عن طريق عرض خيالي لإقناع "ميسي" بالانتقال إلى صفوف النادي الإنجليزي خلال الوقت الحالي، مستغلة تصاعد حدة التوتر بينه وبين نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية خافيير فاوس.

