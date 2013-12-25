توقيت "هدايا" لاعبي الهلال يثير علامات الاستفهام

أثارت الهدايا التي تناقلها لاعبو الهلال بين بعضهم البعض قبل ثلاثة أيام علامات استفهام في مواقع التواصل الاجتماعي, وتخطت ذلك بعد أن ربط البعض توقيتها بأعياد رأس السنة الامر الذي جعل البعض يطالبون بتوضحيات رسمية من إدارة الهلال بشان الهدايا بين اللاعبين في هذا التوقيت.



وبحسب مصادر لـ"العربية.نت" فإن فكرة الهدايا نبعت من أحد اللاعبين المحليين، عندما اختار لاعباً ليقدم له هدية، وطلب من بقية اللاعبين أن يختار كل منهم لاعباً ويقدم له هدية خاصة, ومن بين الهدايا تقديم اللاعب المغربي عادل هرماش سيارة لا سلكي لزميله محمد الشلهوب الذي قدم هدية لزميله سلمان الفرج, وقدم مدرب الفريق سامي الجابر هدية للحارس عبدالله السديري.



وأكدت ذات المصادر أن إدارة النادي لم تأبه بهذا الموضوع، ولا تريد الحديث فيه مطلقاً لأنها تعتبر ما حدث هو تعزيز العلاقات بين اللاعبين خارج الملعب.

