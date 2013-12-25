"لا بأس عليكم يالرجاء"

وصوله إلى النهائي بحد ذاته إنجاز.. الرجاء البيضاوي، واحد من الأندية الأكثر شعبية في المغرب، كما تجاوزت شهرته خارج بلاده، وهو صاحب البطولات والألقاب، ويحظى باهتمام مغاربي كبير، خصوصاً أن الشعب هناك ينام ويستيقظ على كرة القدم، إذ يعشق كرة القدم بجنون، وهم أصحاب التاريخ الحافل بالإنجازات، فمبروك للمغرب هذا الأداء الرائع والجميل.

فرح المغاربة كثيراً وهم يستذكرون إنجازات كروية سابقة، وتذكروا بعد احتفالهم بالرجاء أن منتخب المغرب أول منتخب العربي يتأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم، وفرح التونسيون كثيراً وهم الأكثر مشاركة في كأس العالم، وفرح المصريون وهم المنتخب العربي والإفريقي الاكثر تتويجاً بكأس افريقيا، فجاء إنجاز عربي جديد عبر الرجاء المغربي، الذي قطع الطريق على كبرى أندية العالم، وأعاد صناعة المشهد العربي في لحظات من الإبداع والإمتاع الكروي.

انتهت كلمة «ولد النادي» في هذا الزمن، وأصبح اللاعب يبحث عن مصلحته وعن المادة.

إذا أردتم مشاهدة ديربي حقيقي فعليكم متابعة مباراة الشارقة مع الشعب المقبلة.

- ندرك أننا في الإمارات احتضنا البطولة، وخرجنا من الدور الأول، وستمر السنوات، وسنندم على الفرص التي كانت في متناولنا، والتي لم نستغلها بالشكل الصحيح، و«يا كثر الفرص التي تم إهدارها من قبلنا والتاريخ يشهد».

- عودة الأهلي إلى الصدارة لم تكن مستغربة، فقد حقق فوزاً مهماً على الشباب الوصيف في دوري الخليج العربي، وبث الثقة في الأهلاوية، بعد الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق وإدارته، وأعتقد أن الأهلي قادر على تجاوز كل الظروف والمعوقات، في ظل تماسك الإدارة، وهذا شيء مهم خصوصاً في هذا الوقت العصيب.

- انتهت كلمة «ولد النادي» في هذا الزمن و«خلاص» أصبح اللاعب يبحث عن مصلحته، وعن المادة، إذ نفاجأ بتصريحات بعض اللاعبين بقولهم: أنا لن اخرج من النادي حتى لو دفع لي أي مبلغ. ونحن الآن على أعتاب الانتقالات الشتوية، سنرى الانتقالات وبالملايين، والمستفيد الأول هو اللاعب.

- متى تكون هناك محكمة رياضية على مستوى كبير لفض المنازعات الرياضية.. مشكلاتنا لا تنتهي، فالمرحلة المقبلة تسلتزم التعامل مع القضايا كافة من خلال اللوائح والأنظمة، حتى يبتعد بعض الأشخاص من المحاباة والمحسوبية، حتى إن بعض القضايا صارت أهم من أنديتهم.

- خبير تحكيم في زمانه يثير الاستغراب بتصريحاته وهو يعاتب الحكم المخطئ.. لذلك أسأل الخبير: عندما كنت حكماً لم تفلح، وعند توزيع المباريات كنت تبعث «مسجات» لرئيس لجنة الحكام، حتى تأخذ المباريات الكبيرة؟!

- إذا شاهدنا المؤتمرات الصحافية خصوصاً في فترة الانتقالات الشتوية، فاعلم أنه إما يريد التغطية وصرف الأنظار عن إخفاقات الفريق، أو يريد تعويض الغياب عن البطولات بالظهور والبهرجة الإعلامية.

- في ظل المستوى الفني المتواضع لبعض الفرق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا، سيكون وضعنا سيئ، والخوف كل الخوف من تكرار سيناريو السنوات الماضية، بتوزيع النقاط على فرق المجموعة.

- إذا أردتم مشاهدة ديربي حقيقي، فعليكم متابعة مباراة الشارقة مع الشعب المقبلة، وهي مباراة تحمل الكثير من أسرار الزمن الجميل للفريقين الكبيرين.



نقلاً عن "الامارات اليوم" الاماراتية

