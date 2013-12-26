سيتي "يفرمل" ليفربول ويهدي الصدارة لأرسنال

المصدر: لندن - د ب أ- وفرانس برس

على ملعب الاتحاد في مانشستر، فرمل سيتي ليفربول عندما الحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم والاولى بعد 4 انتصارات متتالية.



وحقق رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني الفوز الثالث على التوالي والـ12 هذا الموسم.



وعلى غرار ارسنال، وجد مانشستر سيتي نفسه متخلفا بهدف وحيد قبل ان يضرب بثنائية.



وكان السيتي الطرف الافضل في الشوط الاول وكان بامكانه هز الشباك في اكثر من مناسبة على الرغم من غياب هدافه الدولي الارجنتيني سيرخيو اغويرو بسبب الاصابة.



في المقابل، كان ليفربول الافضل في الشوط الثاني وكان بامكانه الخروج منتصرا او متعادلا على الاقل بالنظر الى الفرص التي اهدرها مهاجموه.



وكاد الاسباني خيسوس نافاس يمنح التقدم لمانشستر سيتي بضربة رأسية من داخل المنطقة لامست القائم الايمن وذهبت خارج المرمى (5).



وكانت اول واخطر فرصة لليفربول ركلة حرة مباشرة انبرى لها الدولي الاوروغوياني لويس سواريز من خارج المنطقة بين يدي الحارس جو هارت (17).



واهدر الدولي الاسباني الاخر الفارو نيغريدو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل اثر تلقيه كرة عرضية داخل المنطقة سددها من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر (18).



ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل من هجمة منسقة قادها جوردان هندرسون الذي مرر كرة الى سواريز ومنه بينية داخل المنطقة الى رحيم ستيرلينغ داخل المنطقة، فراوغ الحارس هارت لكن زميله البرازيلي فيليب كوتينيو سبقه الى الكرة وتابعها داخل المرمى الخالي (24).



وكاد الدولي العاجي يحيى توريه يدرك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة فتلاعب بثلاثة مدافعين وسددها بقوة ارتطمت بقدم المدافع الدولي السلوفاكي مارتن سكيرتل وتحولت الى ركنية (27).



وادرك مانشستر سيتي التعادل عبر قائده المدافع الدولي البلجيكي فانسان كومباني بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي الاسباني الاخر دافيد سيلفا (31).



واهدر كوتينيو فرصة الهدف الشخصي الثاني عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من سواريز داخل المنطقة فسددها بيمناه بيد ان الحارس هارت انقذ الموقف في توقيت مناسب بيده اليسرى (40).



وتدخل سكيرتل في توقيت مناسب للتصدي لتسديدة نصري من داخل المنطقة وحولها الى ركنية (43).



ومنح نيغريدو التقدم لمانشستر سيتي اثر تلقيه كرة من مواطنه نافاس فسددها من حافة المنطقة بخارج قدمه اليمنى ارتكب الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه خطأ فادحا في ابعادها فتهادت داخل مرماه (45+1).



ونزل ليفربول بكل ثقله مطلع الشوط الثاني بحثا عن التعادل، وكاد سواريز يفعلها من مجهود فردي رائع اثر تلاعبه بالمدافع الارجنتيني ماريانو زاباليتا عند حافة المنطقة وسدد كرة قوية ابعدها هارت الى ركنية (49).



وانقذ هارت مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة عرضية داخل المنطقة لستيرلينغ فابعدها من امام جو الين (54).



وتابع ليفربول ضغطه بحثا عن التعادل واهدر مهاجموه العديد من الفرص خاصة كرة بالكعب لهندرسون من مسافة قريبة (70)، واخرى اثر تمريرة على طبق من ذهب من سواريز الى ستيرلينغ امام المرمى المشرع فسددها فوق الخشبات الثلاث (73).



استعاد ارسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة وحول تخلفه صفر-1 امام مضيفه وجاره وست هام الى فوز ثمين 3-1، اليوم الخميس، على ملعب ابتون بارك في لندن في المرحلة 18من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وهو الفوز الـ12لارسنال والاول بعد تعادلين وخسارة، فرفع رصيده الى 39 نقطة بفارق 3 نقاط امام شريكه السابق ليفربول الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي لاحقا في قمة المرحلة.

وكان ارسنال الطرف الافضل اغلب فترات المباراة باستثناء مطلع الشوط الثاني عندما افتتح وست هام التسجيل عبر مهاجمه العملاق كارلتون كول (46) حيث سنحت لوست هام اكثر من فرصة للتعزيز لكن مهاجميه فشلوا في ترجمتها فدفعوا الثمن غاليا لان ضغط المدفعجية كان قويا واثمر 3 اهداف، علما بان الغلة كادت تكون أكبر بالنظر الى الفرص الكثيرة التي تناوب مهاجمو فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر على اهدارها.

وانقذ حارس مرمى ارسنال الدولي البولندي فويسييتش شيسني مرماه من هدف محقق بابعاده كرة مارك نوبل من ركلة حرة جانبية (10).

ورد ارسنال برأسية الاسباني سانتياغو كازورلا من داخل المنطقة تصدى لها الحارس الاسباني ادريان على دفعتين (16).

واهدر ثيو والكوت فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الويلزي ارون رامسي، لكنه سددها على الطائر بجوار القائم الايسر (26).

وسدد كازورلا كرة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (33)، ثم اهدر الفرنسي اوليفييه جيرو فرصة ذهبية عندما توغل داخل المنطقة وانفرد بالحارس ادريان لكنه سدد بجوار القائم الايسر (34).

وكاد الاسباني الاخر ميكل ارتيتا يفعلها من تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (44).

ومنح كارلتون كول التقدم لوست هام عندما استغل كرة مرتدة من شيسني اثر تسديدة قوية لكيفن نولان فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (46).

وكاد المدافع الايرلندي جوي اوبراين يضيف الهدف الثاني بضربة رأسية من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن (54)، واخرى لكول من مسافة قريبة تابعها بيمناه على يسار المرمى الخالي (57).

واهدر الدولي الالماني مسعود اوزيل فرصة ذهبية لادراك التعادل عندما ارتدت امامه كرة من الحارس ادريان اثر تسديدة قوية لكازورلا فسددها في جسم الحارس الاسباني مجددا (63).

ونجح والكوث في ادراك التعادل عندما تلقى كرة من كازورلا فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع الروماني رضوان دينكا رات وسددها قوية زاحفة افلتت من يدي الحارس ادريان وعانقت الشباك (68).

ومنح والكوث التقدم لارسنال عندما طار برأسه لكرة عرضية للالماني لوكاس بودولسكي، بديل رامسي المصاب، فتابعها داخل المرمى (71).

واهدر بودولسكي فرصة حسم النتيجة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من كازورلا خلف الدفاع وأمام المرمى فسددها في قدمي الحارس ادريان (73).

ونجح بودولسكي في مسعاه وطمأن أنصار المدفعجية بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من جيرو فسددها بيسراه على يسار الحارس ادريان (79).

وحذا تشلسي حذو ارسنال واستعاد نغمة الفوز عندما تغلب بشق النفس على ضيفه سوانسي سيتي بهدف وحيد سجله الدولي البلجيكي ايدين هازار من مجهود فردي رائع من منتصف الملعب اثر تلقيه كرة من المدافع اشلي كول فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه على يسار الحارس الالماني غيرهارد تريمل (29).

وارتقى تشلسي الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي امام ارسنال بالذات في المرحلة الماضية، الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 37 نقطة مقابل 20 نقطة لسوانسي سيتي الذي بقي في المركز 11.

وفشل ايفرتون في استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز على ضيفه سندرلاند للحاق بتشلسي على الاقل لكنه خسر بهدف وحيد سجله الكوري الجنوبي سونغ-يونغ كي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء تسبب فيها حارس المرمى الدولي الاميركي تيم هاوارد وطرد على اثرها (23).

وتجمد رصيد ايفرتون عند 34 نقطة في المركز الخامس مقابل 13 نقطة لسندرلاند صاحب المركز الاخير.

واستغل نيوكاسل سقوط ايفرتون وقلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة بعدما ارتقى الى المركز السادس بفوزه الكبير على ضيفه ستوك سيتي 5-1.

وكان ستوك سيتي البادئ بالتسجيل عبر الدولي المغربي اسامة السعيدي في الدقيقة 29، لكن نيوكاسل رد بقوة وبخماسية تناوب على تسجيلها الفرنسيون لويك ريمي (44 و56) ويوان غوفران (48) ويوهان كاباي (66) والسنغالي بابيس ديمبا سيسيه (80 من ركلة جزاء).

واكمل ستوك سيتي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الايرلندي غلين ويلان في الدقيقة 40 لتسببه في ركلة الجزاء التي اهدرها ريمي قبل ان ترتد اليه ويعيدها داخل المرمى مفتتحا التسجيل.

وواصل مانشستر يونايتد حامل اللقب صحوته عندما حول تخلفه صفر-2 الى فوز غال على مضيفه هال سيتي 3-2.

وبكر اصحاب الارض بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عبر جيمس تشيستر من تسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر كرة رأسية من اليكس بروس بعد ركلة ركنية.

وأضاف ديفيد ميلر الهدف الثاني في الدقيقة 13 عندما استغل دربكة أمام المرمى وتابع الكرة بيسراه على يسار الحارس الاسباني دافيد دي خيا.

واضطر مدرب مانشستر يونايتد الاسكتلندي ديفيد مويز الى القيام بتبديل اضطراري اثر اصابة المدافع البرازيلي رافايل دا سيلفا فدفع بالواعد عدنان يانوزاي فحصل الاخير على ركلة حرة بعد دقيقة واحدة من دخوله فانبرى لها واين روني داخل المنطقة وتابعها المدافع كريس سمولينغ برأسه على يمين الحارس الان ماكغريغور مقلصا الفارق (19).

وأدرك مانشستر يونايتد التعادل بعد 7 دقائق عبر لاعبه روني من تسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة سكنت الزاوية الـ90 لمرمى الحارس ماكغريغور (26) مسجلا الهدف 150 مع الشياطين الحمر والتاسع هذا الموسم فارتقى الى المركز الثالث على لائحة الهدافين.

واستفاد مانشستر يونايتد من النيران الصديقة لتسجيل هدف الفوز عندما حاول تشيستر ابعاد كرة عرضية برأسه من مسافة قريبة من أمام روني فتابعها داخل المرمى (66).

وهو الفوز الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد بعد 4 مباريات متتالية دون انتصار (تعادلان وهزيمتان) فارتقى الى المركز السابع بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة، فيما تحمد رصيد هال سيتي عند 20 نقطة وبقي في المركز 12، بعدما فشل في مباراته الخامسة على التوالي في تحقيق الفوز (خسارتان و3 تعادلات).

وسقط توتنهام في فخ التعادل امام ضيفه وست بروميتش البيون 1-1.

وتقدم توتنهام بهدف الدنماركي كريستيان اريكسن في الدقيقة 36 ورد الضيوف بعد دقيقتين بواسطة السويدي يوناس اولسون.

وتراجع توتنهام الى المركز الثامن برصيد 31 نقطة مقابل 17 نقطة لوست بروميتش البيون الخامس عشر.

وفك ساوثمبتون النحس الذي لازمه في المباريات الست الاخيرة (تعادلان و4 هزائم) وحقق فوزا ساحقا على مضيفه كارديف سيتي بثلاثية نظيفة سجلها في الشوط الاول عبر الدوليين جاي رودريغيز (14 و20) وريكي لامبيرت (27).

وصعد ساوثمبتون الى المركز التاسع برصيد 27 نقطة مقابل 17 نقطة لكارديف سيتي 16.

وتنفس كل من كريستال بالاس وفولهام الصعداء بفوزين ثمينين خارج القواعد، الاول على مضيفه استون فيلا بهدف وحيد سجله دوايت غايل في الدقيقة 90، والثاني على مضيفه نوريتش سيتي بهدفين ل بايتيم كاسامي (33) وسكوت باركر (87) مقابل هدف لغاري هوبر (13).

