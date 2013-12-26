أشهر صحيفة إيطالية تقصي ميسي من تشكيلة 2013

أسقطت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الايطالية, من حساباتها اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي في تشكيلتها الأفضل لهذا العام، وفضلت عليه لاعب ريال مدريد, البرتغالي كريستيانو رونالدو, ولاعب بايرن ميونخ الفرنسي ريبيري.

وأثارت التشكيلة التي أعلنتها الصحيفة الأوسع انتشارا في إيطاليا, دهشة محبي اللاعب الارجنتيني الافضل في العالم لأربع مرات، فيما وصفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكاتالونية قرار نظيرته الايطالية باقصاء ميسي من تشكيلتها بـ"الجدلي" في أولى ردود أفعال الصحافة الكاتالونية .

ووضعت "لاغازيتا" خمسة لاعبين من بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا, وثلاثة لاعبين من بروسيا دورتموند وصيف بطل أوروبا, ولاعبا واحدا من الدوري الانجليزي, والاسباني, والفرنسي على حدة, فيما لم تضع الصحيفة "الوردية" أي لاعب ايطالي أو من الدوري الايطالي في تشكيلتها الافضل لعام 2013.

وجاءت التشكيلة كالاتي:

حراسة المرمي.. مانويل نوير.

خط الدفاع.. فيليب لام - سوبوتيتش- تياغو سيلفا- ديفيد الابا.

خط الوسط.. سباسيتان شفاينشتايغر- ايكاي جوندوجان.

خط الهجوم.. ادين هازارد- كريستيانو رونالدو- فرانك ريبيري- روبرت ليفاندوفسكي.

