إبراهيموفيتش غاضباً: لا يمكن مقارنتي بـ"لاعبة"

عبر المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن غضبه من الأصوات المطالبة بالمساواة بين الجنسين في لعبة كرة القدم في بلاده, مؤكدا أن لاعبي كرة القدم الرجال يستحقون تقديرا أكبر من لاعبات كرة القدم السيدات في السويد.

وقال "ابرا كادابرا" في تصريحات لصحيفة "اكسبريسين" السويدية: "تتم مقارنتي برونالدو وميسي عندما أكون في أوروبا, لكن حينما أعود الى السويد أجدهم يقارنونني بلاعبة, مع كامل احترامي لهن, لكن يجب منحهن مكافآت بقدر ما يجلبن من أموال لكرة القدم".

وتأتي تصريحات مهاجم باريس سان جيرمان في أعقاب الانتقادات التي وجهت للاتحاد السويدي لكرة القدم, بسبب مكافأة لاعب الوسط اندرسون سيفينس بسيارة فارهة من ماركة "فولفو" بعد تحطيمه لرقم توماس رافيلي القياسي والمتمثل في خوض 143 مباراة دولية, وفي المقابل لم يتم تكريم لاعبة المنتخب السويدي تيريزا سيوجران, على الرغم من خوضها لـ 187 مباراة دولية مع منتخبها.

وواصل ابرا تصريحاته "المثيرة بقوله" في الصيف سألتني وسائل إعلام هل أنا أفضل أم لوتا شيلين- اللاعبة الأبرز في السويد- فرددت هل تمزحون معي؟! لقد حطمت كل الارقام القياسية بالاضافة إلى أهدافي مع المنتخب, مع من تقارونني!".

وأنهى صاحب الـ32 حديثه للصحيفة السويدية بقوله: "مع كامل احترامي للاعبات كرة القدم هنا, ومع تقديري للأشياء الرائعة لهن, لكن لا يمكن مقارنة كرة قدم الرجال بكرة القدم النسائية, أضف إلى ذلك انها ليست ممتعة".