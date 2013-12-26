اتحاد القدم السعودي.. يحل خلافات الأندية والرابطة

نجح مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في حل الخلاف السابق بين بعض الأندية ورابطة دوري المحترفين السعودي، خلال اجتماع اليوم، حول نسب توزيع الحقوق المالية المترتبة على حقوق رعاية الدوري والنقل التلفزيوني، واعتمد مجلس إدارة الاتحاد النموذج الألماني في توزيع إيرادات البطولات بتوزيع 80 بالمئة من إجمالي الدخل بالتساوي على الأندية في مقابل توزيع الـ20 المتبقية بحسب مراكز الأندية نهاية الموسم.

وبعد خصم 25 بالمئة من إجمالي عقود رعاية الدوري كنسبة تسويق لصالح شركة صلة، يتحصل اتحاد القدم على 19 مليون ريال، و9.8 مليون ريال كمصروفات للرابطة، فيما يتبقى 65 مليون ريال، سيتم توزيعها هذا الموسم على الطريقة التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، على أن تكلف الرابطة لاحقا بتقديم تصور يتم اعتماده بدءا من الموسم المقبل.

وأبدى اتحاد القدم دعمه الكامل للحكام السعوديين، وذلك في ظل التصعيد الإعلامي الذي يتعرض له حكام دوري المحترفين السعودي للدرجة الممتازة في الآونة الأخيرة، فيما أجرى رئيس اتحاد القدم أحمد عيد اتصالات بنظرائه في اتحادي الكرة القطري والإماراتي تحضيرا لمذكرة تبادل حكام سيتم توقيعها في وقت لاحق تسمح للحكام من الدولتين بقيادة المباريات في البطولات السعودية، في مقابل أن يقود الحكام السعوديون العدد ذاته من المباريات في بطولات الدولتين، إلى جانب استمرار النظام السابق الذي يقضي بمنح كل فريق في الدرجة الممتازة الحق في الاستعانة بثلاثة أطقم أجنبية لقيادة مبارياته في الدوري.

وطلب مجلس إدارة الاتحاد من رئيس لجنة الحكام عمر المهنا تقديم تقرير عام عن أداء الحكام بعد نهاية الموسم، فضلا عن تقديم تقرير آخر عن أداء كل حكم على حدة، ومن يرشح للاستمرار في قيادة المباريات المحلية، ومن يتم الاستغناء عن خدماته في الفترة المقبلة.