الانضباط.. تغرم الاهلي 100 ألف بسبب سوء سلوك جماهيره

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال أولاً على النادي الاهلي عملا بالمادة (49) من لائحة الانضباط، والتي تنص على مخالفة سوء السلوك عند قيام جمهور أي ناد باستخدام العنف تجاه الأشخاص أو خلع المعدات واطلاق الألعاب النارية أو القذف بأي أداة او رفع الشعارات المسيئة أو السياسية بأي شكل أو التلفظ بكلمات نابية أو اقتحام الملعب يعاقب النادي بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة انه ثبت لها بناء على تقارير حكم ومراقب مباراة الأهلي والفيصلي ومقيم الحكام قيام جمهور النادي الاهلي عند الدقيقة 25 من الشوط الثاني بترديد هتافات بذيئة تجاه حكم المباراة، وحيث تعتبر هذه المخالفة من سوء سلوك الجماهير بموجب نص المادة (49) من اللائحة المشار إليها أعلاه، وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب اللائحة.

وعلمت مصادر خاصة بـ"العربية.نت" أن لجنة الانضباط ستحرم الجمهور الاهلاوي من حضور المباريات في حال تكرار الالفاظ المسيئة تجاه الحكم.

