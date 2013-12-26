الحكم "يذبح" ليفربول أمام "سيتي" ويلغي هدفاً "شرعياً"

حرم الحكم لي ماسون ليفربول من هدف سليم، ولا غبار عليه خلال الشوط الأول من مباراته المثيرة أمام مانشستر سيتي في ختام الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز، مثيراً بذلك غضب واستياء جماهير "الريدز".

ونجح رحيم ستيرلينغ في استثمار تمريرة رائعة من المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز انفرد على اثرها بمرمى الحارس جو هارت وتمكن من هز شباكه، بيد أن ماسون لم يحتسب الهدف، وأشار إلى أنه جاء من وضعية تسلل.

لكن الاعادة التلفزيونية للقطة أظهرت أن ستيرلينغ لم يكن متسللاً لحظة تلقيه تمريرة سواريز، فيما أجمعت صحف ووسائل إعلام إنجليزية التي تقوم بتغطية آنية للمباراة على أن الهدف شرعي، وأكدت أن الحكم "ظلم" ليفربول بعدم احتسابه.

وبدت علامات الغضب واضحة على ملامح الايرلندي براندين رودجرز مدرب ليفربول بسبب عدم احتساب الهدف، واعترض على قرار الحكم، إلا أن الأخير لم يلق بالاً لاحتجاجه وأمر باستئناف اللعب.

