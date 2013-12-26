الدوري المصري: الأهلي يفتتح مشواره بفوز صعب

استهل الاهلي مشواره في الدوري المصري لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه الانتاج الحربي 2-صفر، اليوم الخميس، على ملعب السلام في ختام المرحلة الاولى من منافسات المجموعة الاولى.

وسجل عبدالله السعيد (69 من ركلة جزاء) وعمر جمال (83) الهدفين.

وجاءت بداية المباراة هادئة تماما وحتى الدقيقة 25 حيث انحصر اللعب فى وسط الملعب دون اي محاولات هجومية من كلا الفريقين، الى ان سدد مهاجم الاهلى السيد حمدى كرة قوية ابعدها حارس مرمى الانتاج الحربي نادر سعد بصعوبة الى ركنية.

ونشط مهاجمو الاهلي في محاولة لاحراز هدف التقدم وتعددت الكرات العرضية من مدافعي الفريق احمد نبيل "مانغا" واحمد شديد قناوي دون خطورة على مرمى الانتاج الحربي، الى ان جاءت الدقيقة 40 حيث اضطر المدير الفني للاهلي محمد يوسف الى اجراء اول تغييراته بنزول الناشىء عمر جمال بدلا من عماد متعب الذى غادر الملعب مصابا بتمزق في العضلة الخلفية في الدقيقة 36.

ولم تشهد بداية الشوط الثاني اي جديد خاصة الاهلى حامل اخر لقب للبطولة موسم 2010-2011، ووضح تاثره بغياب افضل عناصره الاساسية خاصة صانع الالعاب وهدافه "المعتزل" محمد ابوتريكة.

وحصل الاهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 68 عندما تعرض المدافع مانغا الى عرقلة من مدافع الانتاج الحربي عمرو فهيم، فانبرى لها السعيد على يمين الحارس نادر محرزا الهدف الاول للاهلي في الدقيقة 69.

واجرى يوسف التغيير الثاني لفريقه في الدقيقة 73 بنزول المدافع سيد شبراوى بدلا من المهاجم السيد حمدى، وتحسن اداءالاهلي تدريجيا، فيما اجرى المدير الفني للانتاج الحربي اول تغييراته بنزول الغاني كوابينا يارو بدلا من محمد ابوسليمة، سعيا لتنشيط هجومه وادراك التعادل.

لكن الاهلي حسم نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83 عبر البديل عمر جمال مستغلا كرة عرضية لمانغا افضل لاعبى المباراة خاصة الشوط الثاني.

وحقق مصر المقاصة فوزا صعبا على ضيفه الجونة 1-صفر على ملعب نادي الترسانة بضاحية ميت عقبة بمحافظة الجيزة.

وسجل سامح العيداروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل الداخلية مع ضيفه غزل المحلة 2-2 بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وسجل احمد تمساح (35) والبوركينابي سامو يوسف (62) هدفي الداخلية، وحسام عرفات (11) وسعد ماندو (45)هدفي غزل المحلة.

كما تعادل الاتحاد السكندرى مع مضيفه الرجاء الوافد الجديد 1-1 على ملعب المكس بالاسكندرية.

وسجل محمد حمدى (21) هدف الاتحاد، وتامر محب (45+4 من ركلة جزاء) هدف الرجاء.

وكان انبي تعادل مع المقاولون العرب 1-1 امس الاربعاء في افتتاح منافسات المجموعة الاولى.

