الهلال يضم المدافع الكوري كواك رسمياً

حسمت إدارة نادي الهلال السعودي صفقة انتقال الكوري كواك تاي هي مدافع فريق الشباب، بعد ان اتفق مع إدارة ناديه على شراء المدة المتبقية من عقده.

ووقع اللاعب رسميا اليوم في كشوفات نادي الهلال لمدة موسم ونصف دون الكشف عن تفاصيل مالية.

وكان طارق النوفل مدير المركز الاعلامي والمتحدث الرسمي في نادي الشباب أكد لـ"العربية.نت" ان ناديه مضطر لبيع عقد كواك واستبداله بمهاجم اجنبي بعد اصابة المهاجمين نايف هزازي بقطع في الرباط الصليبي ومهند عسيري بكسر في اصبع يده، ولم يتبق سوى عيسى المحياني في خط المقدمة.

وبذلك تأكد رسميا إلغاء عقد المدافع الكوري هوان لاعب الهلال لعدم قناعة الجهاز الفني بقيادة المدرب السعودي سامي الجابر في امكانياته، كما بدأت الادارة الهلالية في تسويق عقد المغربي عادل هرماش لعدم حاجة الفريق لخدماته بسبب التعاقد مع الدولي سعود كريري الاثنين الماضي.