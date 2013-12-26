دوري جميل: الشباب يبحث عن نفسه أمام الشعلة

تنطلق المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين، غداً الجمعة، بثلاث مباريات.. حيث يستضيف الشباب المتعثر هذا الموسم نظيره الشعلة, ويلعب الفيصلي مع ضيفه التعاون, ويلتقي النهضة متذيل الدوري مع الفتح, وتستكمل المرحلة، بعد غد السبت، بثلاث لقاءات تجمع الوصيف الهلال مع ضيفه الاتفاق، والرائد مع نجران، والاتحاد مع العروبة وتختتم، الأحد المقبل، بلقاء القمة الذي سيجمع المتصدر النصر بضيفه الأهلي.



ويحاول الشباب الثالث بـ23 نقطة الإبقاء على فرصه المحدودة في المنافسة على الدوري، والأهم الابقاء على فرصه في اللعب في دوري أبطال اسيا الموسم المقبل، عندما يستضيف الشعله الثالث عشر بـ11 نقطة فقط.. على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.. وعلى الرغم من تفوق الشباب فنيا إلا أن الشعلة من المتوقع أن يكون عقبة في طريق الليث.. خاصة وأن هناك تلميحات من قبل مدرب الشباب على أنه قد يمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة بعد أن أعلنت إدارة النادي أن تركيزها سيكون منصبا على كأس ولي العهد بعدما بلغوا دور النصف نهائي.



وكانت أول مباراة جمعت الفريقين في الدوري عام 1997 وانتهى بالتعادل 1-1، ومن حينها التقى الفريقان في 11 مواجهة، فاز الشباب في 8 وتعادلا في 3 ولم يخسر الشباب أيا من اللقاءات الدورية، وسجل الشباب 24 هدفا في مرمى الشعلة، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، وكان آخر لقاء بينهما في ذهاب الدور الاول هذا الموسم انتهى بفوز الشباب بنتيجة 1- صفر.



وفي المجمعة يحاول الفيصلي الثاني عشر بـ13 نقطة تلافي الدخول في خطر الهبوط، عندما يستضيف التعاون الرابع بـ22 نقطة.. وستكون المهمة بالغة الصعوبة أمام تألق وتميز التعاون هذا الموسم.. وفيما يهدف الفيصلي الابتعاد عن خطر الهبوط يحلم التعاون بخطف المركز الثالث من الشباب، والبقاء ضمن دائرة الفرق التي قد تشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.. وتميل الكفة فنيا للضيوف الاكثر فوزا هذا الموسم.



وتاريخيا تواجه الفريقان على مستوى الدوري في سبع مواجهات، فاز الفيصلي في ثلاث منها، والتعاون في مباراتين، وتعادلا في مثلها.. كما أن للفريقين تاريخا عريقا من المنافسة على مستوى دوري الدرجة الأولى.



وكانت أول مواجهة بينهما في دوري الأضواء في موسم 2010 وانتهت لصالح الفيصلي بنتيجة 2-1، وأما آخر لقاء جمعهما فكان هذا الموسم وانتهى بالتعادل 1-1.



وخلال تلك المباريات سجل الفيصلي 11 هدفا والتعاون تسعة أهداف فقط.



وفي المباراة الثالثة يحاول النهضة الـ14 بست نقاط الهروب من خطر الهبوط الذي يتهدده بقوة، عندما يستضيف الفتح العاشر بـ14 نقطة.. ومع أن كفة بطل الموسم الماضي أكثر قوة إلا أنه لا يمكن تجاهل ما قد يفعله لاعبو النهضة في مباراة من المهم فيها أن يحققوا الفوز كي لا يسوء وضعهم أكثر.



ويسعى الفتح لتحسين وضعه والمنافسة على فرق المقدمة، لاسيما وأن الفرق بينه وبين الرابع ثمان نقاط فقط.. ولم يسبق للفريقين أن التقي من خلال الدوري السعودي سوى في مواجهة وحيدة كانت ذهاب الموسم الحالي وانتصر فيها الفتح 4-صفر.

