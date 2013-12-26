رئيس الاتفاق: الزبيدي لن ينتقل لـ"الأهلي"

رفض رئيس نادي الاتفاق السعودي عبدالعزيز الدوسري بيع عقد لاعب فريقه علي الزبيدي المعار إلى الأهلي, تاركاً الطريق سالكاً نحو تمديد فترة إعارته إلى نهاية الموسم التي تنتهي في مطلع يناير المقبل.

وقال الدوسري لـ"العربية.نت": "انتقال الزبيدي إلى الاهلي مرفوض تماماً.. ونسبة بيع عقده لا تجاوز 1%".



وأضاف: "إلى الآن لم يطرأ جديد, ربما نفكر في تمديد إعارته ولكن لن نبيع عقده, لاسيما وأن لدينا في الوقت الحالي اللاعب إبراهيم هزازي الذي يشغل مركزه, ونتمنى عودة اللاعب لتدعيم صفوف الفريق".

وكان الاهلي قد ضم اللاعب علي الزبيدي "20" عاماً من الاتفاق مطلع هذا الموسم بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر لتدعيم الفريق الذي كانت أمامه مباريات مهمة في دوري أبطال آسيا والذي خرج منها على يد سيؤول الكوري الجنوبي في الدور ربع النهائي في البطولة التي حققها فريق غوانزو الصيني.

وطفت على السطح أنباء تتحدث عن إمكانية انتقال المدافع الشاب نحو قطب العاصمة الرياض، نادي الهلال في صفقة إعارة متبادلة يحصل فيها الفريق الشرقي على خدمات مهاجمه السابق يوسف السالم، والمدافع ماجد المرشدي، الأمر الذي نفاه الدوسري بقوله: "هذا غير صحيح، لم يتحدث معنا أي أحد بهذا الشأن".



وكشف الدوسري عن أن فريقه يحقق نجاحا كبيرا بعد تغيير الجهاز الفني السابق بقيادة الألماني بوكير، والتعاقد مع الصربي غوران، مضيفا "نسير بشكل جيد، ونطمح في تكوين فريق شاب، لدينا الآن خمسة أسماء جديدة تلعب في قائمة الفريق كأساسيين، فضلا عن مجموعة على مقاعد البدلاء، نريد الدخول ضمن المراكز الأربعة الأولى، وإن لم يحدث ذلك فإن ما يهمنا هو أن نكوّن فريقا جيدا للموسم المقبل".

